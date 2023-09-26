政府不動產巿場政策 鄭文燦這麼說

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旺旺中時舉辦的「2023第二屆中時房產金牌獎頒獎典禮」26日於台北市晶華飯店登場，行政院副院長鄭文燦表示，打造健康有序的不動產巿場，一方面保障居住權益，二方面確保工商業活動基礎，讓民眾能買得到可負擔的住宅，降低租屋者的租金壓力，是當前政府施政重要目標。

「2023第二屆中時房產金牌獎頒獎典禮」今日盛大舉行，包括鄭文燦、內政部長林右昌等多位中央政府官員蒞臨致詞頒獎，現場頒發建設類、房仲類與代銷類等三大項共51個獎項，表彰業者多年的努力。

中國時報社長暨總編輯黃樹德指出，房地產是台灣經濟不可或缺的一環，興建過程中將可帶動鋼鐵、水泥、建材、金融、銷售、裝潢等相關產業，可說影響重大，是國家經濟發展的火車頭。

黃樹德表示，2020年開始因新冠疫情，全球發生供應鏈問題，加上俄烏戰爭又造成全球原物料大漲，衍生通貨膨脹，美國FED暴力升息，央行為避免資金外流不得不升息，國內房地產業不僅面對資金面衝擊，還得因應工料雙漲壓力，促使房價攀升，畢竟房地產不可能違逆巿場法則。但也造成民眾反映不同聲音，這些聲音政府都聽到了，進而採取《平均地權條例》修法等一連串政策，對產業來說有好有壞，但政府接著也推出房租、房貸等補助措施。

「房地產面對很多挑戰，但最黑暗的時刻也是最光明的時刻！」黃樹德說，相信產官學共同努力，政府傾聽業者的聲音，業者幫政府解決一些困擾，媒體則扮演監督角色，調和鼎鼐，讓雙方意見趨於一致，房產金牌獎意義也是這樣，希望透過媒體的力量，為台灣打造優質的房地產巿場，讓台灣民眾都能享受優質的居住地，所有業者都壯大起來。

鄭文燦表示，政府推動一連串的政策，在不動業界有不同的看法，但政府最終是希望降低民眾租屋、房貸負擔，讓想買想賣的民眾都能用合理價格成交，交易雙方都得到保障，今日在信用、品質、服務上獲得肯定得獎的不論是開發商、仲介業、代銷業，大家一起把房地產做好，那旺旺中時舉辦這個金牌獎的目的就達到了。

這次評鑑大賞獎項共分成建設類、房仲類與代銷類三大項。建設類共有：永續發展精湛獎、全齡住宅精湛獎、施工品質精湛獎、品牌人氣精湛獎、信譽品牌精湛獎、產品規劃精湛獎、設計規劃精湛獎、新銳品牌精湛獎、榮譽品牌精湛獎。房仲類：永續指標傑出獎、社會責任傑出獎、服務品質傑出獎、科技創新傑出獎、榮譽品牌傑出獎、銷售楷模傑出獎。代銷類：代銷品牌卓越獎、年度績效卓越獎、行銷策略卓越獎、顧客信賴卓越獎等。