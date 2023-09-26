好康加碼 Iphone15 環境部10月手機循環加碼活動

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手機回收月又來了！環境部資源循環署26日以「10月手機循環加碼活動」為系列亮點記者會揭開序幕，今年除了延續去年特色點位加倍以外，再推出企業加碼、獎項加倍，更針對回收後資源循環再使用及物質利用再進化，鼓勵業者從設計到維修及中古機再利用等，透過法規訂定從前端到後端串起資源循環，更能達到永續目標！

「手機回收循環月」活動自112年10月1日起至10月31日止，民眾至指定據點完成回收步驟並登錄抽獎資訊，除了可獲得通路加碼優惠外，還可獲得抽獎資格，總獎品價值達30萬元，最大獎5支iphone15等您帶回家！每回收3支廢手機可再贈加1次抽獎機會，回收越多中獎機會越大！

為促進永續消費及生產、提升資源使用效率及加值化處理廢棄資源，環境部資源循環署（下稱循環署）於今（112）年8月22日成立，以「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」3大循環策略，以及「串聯上、中、下游產業暢通循環網絡」、「發展創新技術與制度」2大驅動支柱作為施政主軸，促進廢棄資源循環使用，延長產品使用壽命，減少原生物料使用，進而創造減碳效益。

今(112)年配合循環署成立，特邀請業者共同合作，除了回收通路再擴大以外，也將推動手機業者回收循環法制化工作，規劃手機回收及維修合併設計「循環率」，以訂定逐年達成目標方式驅動業者將循環、永續納入前端設計，及透過檢修、販售中古機等，延長手機使用壽命，減少資源取用及消耗。

循環署表示，過去環保署從108年起舉辦「手機回收月」，從該年當月回收2.3萬支開始，逐年增加到去(111)年當月回收7.2萬支，將近三倍，也讓該年度整年手機回收成長至73萬支。今年再擴大回收管道，新增量販店、電子通路、通訊行、中古機等四類業者參與，結合企業合作包含：台灣三星、華碩、台灣索尼、台灣小米、vivo、HTC、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、全家便利商店、統一超商、蝦皮購物（點子行動科技）、傑昇通信、優勢科技(US3C)、3C台機店、創宇通訊、家樂福、愛買、全國電子、NOVA及各縣市環保局協助回收，以及開運國際、台達電子活動贊助，累積約1萬3千5百個點位，目標希望回收循環月當月能回收超過8萬支手機，全年可減少11,200公噸CO2排放，約101座大安森林公園的吸碳量，並可促進金、銀、鎢、鈷、銅等金屬循環使用，全年可創造3,038萬元產值。此外，今年配合資源循環生態建立，主題強調回收後的循環運用，更名為「手機回收循環月」，推廣維修、再使用及物質回收再利用，並且研擬強制業者回收責任的法制化草案。

循環署說明，回收手機時，只要將「資料備份」並確實將「系統重置」（恢復原廠設定），故障無法開機的手機，也可以透過破壞傳輸孔，如此一來就不用擔心個資外洩。更呼籲民眾定期檢視家中壞掉或不再使用的手機，交付回收管道讓資源不再閒置，更能有效的循環再利用！「手機回收循環月」將持續進行一個月，鼓勵民眾趕緊將家中廢棄的手機回收，拿優惠、抽大獎！活動預計於11月下旬抽出幸運得主，活動詳情請至環境部資源循環署或民眾抽獎登錄網查詢。

循環署表示，今天是一系列政策亮點記者會的首部曲，未來會持續推出相關重點政策，在法制與科學的基礎上推動各項工作，並落實與各界溝通，共同創造資源循環的新價值。