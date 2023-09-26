趨勢科技旗下車用資安廠商VicOne 赴日本東京設立總部

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全球車用資安領導廠商VicOne於26日宣布赴日本東京正式設立總部，全球營運據點包含日本、台灣、德國、美國以及韓國與印度。另外，VicOne任命

Mahendra Negi擔任董事長。

VicOne執行長鄭奕立表示，將營運中心設在日本東京，可讓VicOne車用資安專業與全球汽車製造與創新中樞就近整合。

鄭奕立表示，新任董事長Mahendra Negi是趨勢科技財務長暨董事，將借重其豐富經驗，服務對汽車網路安全解決方案有需求的客戶。

董事長Mahendra Negi表示，車用資安的專業知識和全球影響力是VicOne獨特的優勢，對於汽車產業來說，VicOne可以幫助汽車OEM廠商抓住未來的機會。

Negi在趨勢科技負責全球技術支援、IT、財務、法務等事務，曾經榮獲多家知名商業雜誌頒發榮耀，包括，榮獲「Institutional Investor」雜誌選為日本網際網路分析師第一名，「Institutional Investor」雜誌與日本頂尖商業報紙「Nikkei Shimbun」（日經新聞） 選為軟體分析師第二名。Negi在2000年加入趨勢科技之前，曾任職於Merrill Lynch （美林證券），專精日本的網際網路與軟體產業。他擁有印度那格波爾大學（Nagpur University）物理碩士學位，以及倫敦商學院（London Business School）管理碩士學位。

聯網汽車全球市場快速成長，根據全球知名科技研究與顧問公司Gartner指出，汽車的可攻擊面持續擴大，資安對汽車製造商的優先性正日益升高。

VicOne將在2024年1月於日本東京國際車用電子展（Automotive World Tokyo）期間，與趨勢科技Zero Day Initiative （ZDI）共同舉辦全球第一屆Pwn2Own Automotive汽車資安漏洞競賽。Pwn2Own大賽的宗旨是要提升聯網汽車生態系的安全，競賽項目考驗著研究人員能否搶在駭客之前，先發現並找出攻擊軟體與裝置的漏洞。

全球電動車龍頭Tesla將擔任第一屆Pwn2Own Automotive競賽的主要贊助商。