【21世紀國富論】毛治國講座教授：台灣企業應與國際大廠合作

東吳大學商學院EMBA高階經營碩士在職專班邀請東吳大學法商講座教授毛治國主談「21世紀國富論」，他特別提出企業組織系統應隨環境而變，並觀察台灣企業與國際研發大廠合作的特殊利基。

東吳大學EMBA 「21世紀國富論」9月份主題及講座。圖／東吳大學提供

首先，企業系統的思維框架必須隨環境而變，並看到問題本質以重構認知模型。毛治國講座教授指出，思考要有框架，才會有效率。例如財務管理要善用槓桿效益，生產管理要由供應鏈管理著手。但當組織面對問題挑戰時，就要學會突破現有思考框架，例如司馬光打破水缸救人，就是破框哲學的重要示範。造框與破框本質都在建構或重構認知模型，多數人只看到表面現象，但卻沒看到本質問題。但事實上，表面只有20%，本質在水面下80%。

毛治國講座教授並提出弱勢企業由弱變強之道。一是明哲保身另謀蹊徑。例如鬍禿鷹搶不過其他禿鷹只能吃骨頭，太硬的骨頭還得叼到有岩石的地方擊碎才能吞食；但也因為他不吃腐肉，頭很乾淨，保住了頭髮。這是弱勢者的生存之道。二是因應環境，由弱變強。例如，有時當起風時，連豬都能在天上飛，一但風停了，地上死了一堆豬；不過少數幾隻豬還在天上飛，因為他學會飛行能力。所以必須讓組織的系統功能因應環境而蛻變。三是千里馬遇伯樂，放大創新功效。例如莊子曾談到有個家族因有祖傳秘方「不龜手之藥」，成為冬天裡的護手霜，讓家族成員可以在冬天持續於河中漂洗織好的布匹，過著小確幸的生活。但聰明的商人卻把這祖傳秘方進獻給吳國國君，幫助他打贏冬天水戰。同樣的系統產品，但在不同環境卻另有顯著效益。顯然，系統與組織要是能遇到大環境驅動的變革力量，就像千里馬遇伯樂，一日千里！

毛治國講座教授並以台灣機械業廠商如何與國際大廠合作過程，說明隱形冠軍的策略作為與數位轉型之道。首先是「聚因造緣，先練數位科技基本功」。他談到有一個機械業廠商在2012年到德國，因緣際會搭上德國工業4.0，學習將機械與數位科技結合，應用在車床與汽車工業領域。包括感測器(sensor)、IOT等科技應用等，練了5、6套功夫，並累積一定人脈網絡。

其次是站在策略制高點，代理德國品牌，加上維修服務。他發現德國的儀器設備太大，但台灣工具機進展太慢；因此他將「烤箱」大小的儀器縮小為「手機」大小，結合機械硬體與台灣資通訊科技，進而找到創業利基。他一邊代理德國儀器設備，一邊提供維修服務；由國際大廠產品取得工業4.0主流市場制高點，最近成為汽車產業中的爆款產品，訂單應接不暇。

第三則是登高望遠，思考下一步。毛治國講座教授提醒台灣隱形冠軍千萬不要只有小確幸，要思考這項利基產品未來還有什麼用途，並且要創造自己的產品，創造自己的市場。此外，中小企業不要為數位轉型而數位轉型，而要認識自己的產品價值與定位，確立發展目標，投入數位科技創新應用。

東吳大學商學院EMBA高階經營碩士在職專班主任劉宗哲強調，「21世紀國富論」以每個月25日定期上架方式，鼓勵EMBA在學與畢業校友養成定期充電好習慣，同時也將把重要論述發布平面與電子媒體，為台灣在21世紀的創新成長與永續經營貢獻心力。

劉宗哲主任並宣布，東吳大學商學院EMBA在113學年度的招生說明會已確定舉辦三場，11月4日(週六)由東吳大學政治學系教授劉必榮主談「創新、全球擴張與談判謀略」，11月18日(週六)由商周CEO學院課程教練李河泉主談「影響未來五年的人才管理思維」，12月6日(週三)由東吳大學EMBA副教授歐素華主談「數位轉型與商業模式創新」，歡迎大家踴躍報名參加。

東吳大學EMBA招生說明會連結 https://www.accupass.com/go/SCUEMBA113

【21世紀國富論】官網影音連結：https://www.emba.scu.edu.tw/youtube