國3增設八德交流道 地方憂衝擊平面交通盼拓寬銜接道路

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國家發展委員會審查建議行政院予以核定「國道3號增設桃園八德交流道工程｣，將可紓解國3大溪、國2大湳交流道車流及大溪假日交通壅塞問題。地方憂心，建設雖好，銜接的平面道路大鶯路路寬不足，未來恐無法承載增加的交通量。民代要求市府應盡速評估建設對於平面交通的衝擊，並研擬相關配套措施。

高公局規畫在國道3號約57K處增設八德交流道，並由桃市府配合增設連絡道，計畫路段全長約2.6公里，採雙苜蓿葉型交流道設置，主線雙向各增設1輔助車道，連絡道起點銜接台4線豐德路口，終點銜接大鶯路。將由高速公路局辦理規畫設計與用地取得作業，預計2026年動工、2030年完工。

市議員陳治文指出，依照目前交通局規畫，如果大鶯路必需部分拓寬，屆時將會有不少老宅要拆除，另外，大鶯路巷道多，若屆時車流增加，也會造成居民出入不便與增加危險性。她說，屆時相關工程都將涉及民眾土地被徵收，要盡早與居民協調溝通維護他們的權益，以及大鶯路周邊防汛道路車輛的分流管控設計，市府應盡速研擬好配套措施。

交通局回應，國道3號增設八德交流道的連絡道，將分別連接大鶯路及豐德路，其中，大鶯路現况為雙向雙車道，路寬為10至12公尺，考量交通運轉順暢，依據高速公路局所規畫的連絡道將是雙向5車道，而連絡道與大鶯路路口至少100公尺範圍，也將拓寬為雙向4車道，道路服務仍能維持穩定車流。