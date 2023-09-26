環境部預告 特定大型污染源之種類規模及最低可達成排放率控制技術草案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為持續強化區域污染物排放量控制，環境部26日預告「特定大型污染源之種類規模及最低可達成排放率控制技術」草案，規劃透過加強未來新設燃氣電廠排放管制，在同步考量能源、環境、經濟與健康等衝擊後，依科學方法，以技術可行方式，要求電力業大型燃氣機組應採取污染物最低排放率之技術，降低區域排放增量，保護民眾健康及維護空氣品質。

環境部強調，為進一步改善三級防制區空氣品質，除本次規畫特定大型污染源進行排放控制外，該部亦將滾動式檢討「固定污染源最佳可行控制技術」及「三級防制區既存固定污染源削減污染物排放量準則」相關規範，並搭配行業別排放標準檢討、國（公）營事業空污減量、落實鍋爐排放標準、許可管理與燃料源頭管理、逸散污染源、移動污染源管制等各項空氣污染減量對策，強化秋冬季節空氣品質不良之應變減量工作，進一步改善空氣品質及維護民眾健康。

有關本次預告相關資料請參閱環境部新聞專區下載附加檔案（網址：https：／／enews.moenv.gov.tw／），或於預告日次日至行政院公報資訊網（網址：https：／／gazette.nat.gov.tw／egFront／）下載參閱，歡迎各界於刊登公告次日起60日內，提供意見或修正建議給環境部作為修法參考。