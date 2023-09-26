中秋美食當前 養好菌、助消化、顧腸胃的好選擇

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林鳳營益生菌優酪乳於全省全家升級上市！獨家嚴選歐美益菌，專業打造並經國際研究，保持益菌高活性！全程無添加、純濃好喝。即日起至10/3，216ml兩瓶嚐鮮價45元，林鳳營養好菌、助消化，顧好腸胃過中秋！加碼還有外食族地表最強營養組合，林鳳營益生菌優酪乳216ml搭配雞胸肉品項乙件，益生菌及蛋白質營養一次給齊，優惠期間再省10元！

根據2022年益普索市場研究調查，購買優酪乳消費者的首要因素為：「助消化」，其次為「味道好喝」，再者為「原料天然無添加」。今年林鳳營益生菌優酪乳精準鎖定三要素，特別嚴選歐美益菌，以獨家複合益菌組合，專業打造「BIFIDUS+黃金益菌群」！並選用專業乳源，全程採用恆溫慢發酵工藝， 每一口都是純濃好喝，健康無添加！

近年優酪乳來可謂是“腸胃保健”的代表性食品，尤其是現代人外食盛行、生活作息緊湊，導致有隱藏性營養不均衡、失調等問題；除了成人營養問題，最近一份台灣營養基金會的調查報告裡也指出，台灣有高達九成學童在近三個月有遇到消化不良的狀況，且平均有三成以上是每周出現一次。小兒科醫師也指出腸胃健康能幫助學齡孩童營養吸收力，且通過長期觀察及分析，腸胃好的學生，平均身高比消化不佳的學生平均身高較高。林鳳營益生菌優酪乳含有大量活性菌，幫助消化、排便順暢，定期飲用也能幫助民眾養出好體質。

面對即將到來的中秋連假，除了採買烤肉食材與設備，面對準備大吃大喝的中秋美食，也別忘了給自己的腸胃一個體貼，即日起至10/3，現在至全省全家買兩瓶林鳳營益生菌優酪乳216ml嚐鮮價只要45元，陪您順暢不卡關過中秋！中秋連假後，再來個地表最強營養組合，讓腸胃節慶後呼吸一下，搭配雞胸肉全品項任乙件，超強營養組合就要你益生菌及蛋白質一次補齊！再幫您省10元！