雞籠城隍文化祭28日晚間登場 鹹光餅化身「台灣漢堡」日本遊客也說讚

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每年在農曆中元祭結束後，就是鷄籠城隍文化祭暨護國城隍安座大典接續登場的時分。今年除鷄籠城隍廟外，並有松山霞海城隍廟、台灣省城隍廟等5處城隍廟共襄盛舉。主辦單位更準備了8千個鹹光餅分送信徒，附近商家也用鹹光餅做成「台灣漢堡」呈現基隆的獨特風味。

今年的「雞籠城隍文化祭暨護國城隍206周年安座大典」，將自國曆9月28日（農曆8月14日）進行夜巡、國曆9月30日（農曆8月16日）進行日巡。城隍文化祭的起源，在於農曆七月過後，擔心有「逾假未歸」的好兄弟在人間遊蕩，因此城隍爺帶領兵將於夜間出巡，把還留在人間的好兄弟帶走。

除了城隍出巡外，鷄籠護國城隍廟也特別準備了8000個鹹光餅，分送給信徒，讓信徒吃了保平安。城隍廟26日由台灣武術型男主廚和民政處長張淵翔等人推廣城隍廟附近的孝三路古早味美食，包括簡家燒邁、豬肝腸、排骨焿等，店家也將孝三路小吃紅燒肉、豬肝腸、生菜、洋蔥，夾進鹹光餅裡做成「台灣漢堡」。

正好城隍廟有一對來自日本東京的女性遊客，張淵翔也邀請兩人試嚐「台灣漢堡」，兩人直說好吃。

雞籠護國城隍廟副總幹事洪志峰表示，護國城隍爺身旁的護衛將腳，每年出巡時，總會在身上背著鹹光餅沿途發放給民眾保平安。但近年來鹹光餅逐漸沒落，因此廟方嘗試在鹹光餅裡，加入孝三路小吃紅燒肉、豬肝腸、生菜、洋蔥，呈現不同風味。

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