勞工國定假日到離職 勞保局網路申辦加退保好便利

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今(112)年中秋節及國慶日連續假期即將到來，員工若是在連假期間到、離職，投保單位該如何辦理勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險之加、退保呢？別擔心!除了可於休假日後第1個工作日透過紙本申請書表追溯加、退保外，勞保局e化服務系統提供3種線上申報方式，方便投保單位辦理休假日到、離職員工的加、退保作業。

勞保局說明，依規定投保單位應於員工到、離職之當日為其申報加、退保，惟若員工到、離職日適逢星期六、日或國定假日等休假日，應於休假日後第1個工作日，填具加、退保申報表並檢附到、離職證明，該等員工的保險效力即可自到、離職日當日生效。

為了使投保單位申報作業更便捷，勞保局e化服務系統提供多元且彈性的申報方式：

一、當日申報：休假日亦可透過勞保局「e化服務系統」申報員工加、退保。

二、提前預辦：於員工預定到、離職日起前10日內，線上預辦到、離職日加、退保。

三、辦理追溯：於休假日後的第1個工作日，線上申報追溯員工加、退保。

勞保局舉例說明，以今年中秋節連假(112年9月29日至112年10月1日)為例：新進員工如於112年10月1日到職，投保單位可透過勞保局e化服務系統，於當日申報員工加保；或提前10日內(112年9月21日至112年9月30日期間)線上預辦加保；或於休假日後第1個工作日(112年10月2日)線上申報追溯員工自112年10月1日加保。至於非網路申報單位則應於休假日後第1個工作日(112年10月2日)填具加保表並檢附到職證明，辦理追溯休假日加保。

勞保局表示「e化服務系統」相較傳統紙本申報方式，具有省錢、便利、快速又安全的優點，全天24小時皆可使用，不必受限於郵局或勞保局的服務時間，還可節省親赴郵局或勞保局辦理的人力、時間及費用，並為環保盡一份心力。竭誠歡迎投保單位點選下方連結申請成為網路申辦單位，立即體驗勞保局e化服務。(https：／／edesk.bli.gov.tw／me／＃／)