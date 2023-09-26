剩下42.5萬台額度 家電汰舊換新節能補助換網址

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經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」活動，今年補助申請進度已達75％，目前還有42.5萬台補助額度，經濟部能源署鼓勵民眾把握機會，在今年12月31日前完成家電汰換，並於113年1月15日前提出申請，每台一級能效冷氣及冰箱可補助新台幣3,000元。經濟部能源署表示，住宅家電汰舊換新節能補助，從112年2月1日開放申請以來，受理案件數量突破百萬件，累計全台已有127.2萬台家電實施汰舊換新，預估帶動住宅部門節電約7.6億度，減少二氧化碳排放約38.6萬噸，推動成效相當可觀。

能源署指出，配合經濟部組織改造並提升網路資通訊安全，補助專屬網站網址將於112年9月26日起全面更新為https：／／save3000.moeaea.gov.tw，增加政府機關網域名稱標示，讓民眾在瀏覽及使用網站時可以更安心；民眾可至補助專屬網站下載申請表或直接進行線上申請。因線上申請無須紙本作業且即時收件受理，提供快速便捷的補助申辦服務，廣受民眾選擇利用，今年度網路申請比例高達8成，已超越過往補助推動的經驗。

能源署進一步提醒，無論是透過網路或郵寄申辦補助，請民眾務必提供手機號碼、電子郵件信箱等聯絡方式，方便後續發送案件進度通知或聯絡申請人。並建議民眾送件前再次核對各項資料填寫及檢附文件(身分證件、存摺封面、電費單、發票、保固卡、廢四機回收聯單)是否正確、合規，避免申請資料有誤時需再辦理補件。

能源署也說明補助審核常見問題，呼籲民眾多加注意：第一，申請文件內容如因翻拍或影印模糊導致無法辨識時，將請民眾重新提供圖檔或影本；第二，每台家電皆須檢附一份廢四機回收聯單，並應確實勾選回收品項為冷氣或冰箱；第三，新購家電如為分離式冷氣，應檢附「室外機」保固卡，而非室內機；第四，申請補助家電裝機地點須與電費單地址相同，且電號為「表燈非營業」之用電戶，若不符上述條件，將無法通過審核獲得補助。

能源署再次強調，申請案經審核後若應辦理補件時，補助審件中心會發送簡訊及Email通知申請人於指定期限內補件。民眾接獲補件訊息或對補件方式有任何疑問，可利用補助專屬網站「進度查詢」及「補件回覆」功能，確認案件狀態並依系統指示上傳補件資料，或是撥打補助專線02-29559666諮詢客服人員，切勿點擊來路不明的網址連結，慎防網路釣魚詐騙。