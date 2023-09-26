台灣首創大型AI視覺模型技術 SONY、三星等大廠都愛用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

專注研發AI影像辨識及大型語言模型的鑫蘊林科（Linker Vision），近期在高雄萬豪舉辦「5G AIoT智慧工廠論壇」，結合台灣松下、信驊科技以及昇頻、勤創，舉辦趨勢論壇以及應用展示觀摩，展現AI實際應用能量。高雄市副市長羅達生更親臨見證Linker Vision獨家大型視覺模型的技術能量及未來發展潛能。

Linker Vision首席架構師郭韋廷在活動中首次公開展示獨家大型視覺模型技術，基於多年所蒐集的多元化場景資料和AI導入經驗，打造出高泛用性的視覺AI模型，讓開發團隊能透過任意關鍵詞或滑鼠點擊提示，自動化批量生成資料標註，並結合持續學習加速平台DataVerse，簡化挑樣訓練流程，無需撰寫程式碼，大大降低AI開發難度，並大幅加快了視覺偵測應用的落實部署時程。

創辦人謝源寶提到，Linker的市場策略，主要分為三個方向：AI顧問服務、SaaS軟體解決方案，以及與運算、感知、車載等系統的軟硬體完美整合，完備的產品及服務能夠更貼近不同產業和市場的需求。

羅達生致詞時提到，Linker在產業中扮演資料處理核心角色，透過5G AIoT整合了不同領域的業者，在工廠智慧化的技術上，提供許多解決方案，對高雄智慧科技發展數位及淨零轉型帶來新契機。

Linker Vision專注於AI持續學習技術與大型影像基礎模型研發，是台灣少數自主研發的AI平台軟體公司，技術實力獲微軟認定，成為最高級別策略合作夥伴，共同行銷國際市場，方案成功贏得韓國三星、德國BOSCH與日本SONY等國際用戶採用。