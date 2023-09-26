立委指土資場危害台南洋香瓜農地 集結反對農民籲市府撤照

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佳怡工程顧問公司申請在台南市北門錦湖里設置土資場，遭附近農民以「農地下方有設置鹽分改良管，設置土資場將破壞鹽分改良管」為理由抗議，時代力量立委陳椒華26日集結反對民眾在土資場旁的農地開挖，在底層土壤發現一條塑膠管，雖然是否為鹽分改良管仍待釐清，但她仍呼籲台南市長黃偉哲務必遵守承諾，撤銷土資場的設置許可。

佳怡土資場已經核准設置，因地方反對，目前業者自主停工。

陳椒華說，北門錦湖里是洋香瓜的重要產地，北門錦湖里自救會向她求助，佳怡土資場設置後，恐汙染鄰田及破壞農地下的鹽分改良管。黃偉哲曾在市議會備詢時承諾「如挖到農業設施，就撤銷土資場許可」，但承諾後經過1年多，南市府卻遲遲沒有開挖。

陳椒華今天集結反對民眾到土資場旁的農地開挖，挖土機挖了15分鐘，果真挖到一條塑膠管，旁邊還有水流不斷冒出，現場驚呼聲不斷。北門錦湖里自救會會長郭添貴說，請黃偉哲市長看清楚，務必兌現承諾、撤銷佳怡土資場的設置許可。

台南市政府工務局表示，2021年第1次在土資場預定地開挖，確實發現一支直徑30公分塑膠管，但無法確定為鹽分改良管，而近期預計辦第2次開挖，將邀集居民、業者等相關人員取得開挖共識。

針對陳椒華現勘結果；工務局認為，開挖位置應於土資場內，將邀請專業認定，確認鹽分改良管位置，以專業評估解決民眾疑慮。