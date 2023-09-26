用愛心紀錄生命的篇章 久鑫科技董座捐AED給嘉義縣警方

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有感生命無常，罹病14年的久鑫科技公司董事長陳章南成立久鑫公益基金會，長期關懷國內偏鄉醫療，今捐贈4台自動體外心臟電擊去顫器AED給民雄分局、中埔分局，盡力實踐做公益，用愛心紀錄生命的篇章，對陳章南的善心，縣議員黃啟豪、縣警局長林宏儒都說感謝又感動。

久鑫公益基金會先前已捐贈6台AED給嘉義縣警局所轄水上分局、公田派出所、民雄分局、中埔分局、竹崎分局、布袋分局，加上今天捐贈給民雄分局與中埔分局各2台，已累計捐10台AED給嘉義縣的警察單位，尤其久鑫公益基金會長期做公益，換算至今已捐贈逾億元的公益善款。

陳章南說，他家境貧困，小時候穿的衣物都是善心人士送的，母親從小就訓勉他，未來有能力要幫助別人，即使送人家一支筆都是好的，所以在創業稍有成就後，秉持「獲利、繳稅、做公益」企業理念，成立「久鑫公益基金會」，常捐贈救護車等醫療資源給偏鄉醫療單位。

直到2009年一次身體檢查，陳章南發現罹患重病，接連而來的一次次手術，讓他深感生命無常，更感嘆「賺到了錢，健康卻不見了，命都差點沒了」，有感於生命的有限及脆弱，所以只要哪個地方有需要，他就盡全力協助。

對於陳章南的善心，今出席捐贈儀式的黃啟豪相當感動，表示生命有限，愛心永存，他在陳董事長身上看到的不是生病的愁容，而是滿滿愛心喜悅，肯定偏鄉醫療因陳章南的善心義舉更充實，尤其他長期捐獎助學金給清寒學生，不僅僅是以愛心作公益，更是「生命勇士」最佳模範。

林宏儒說，擔任分局長期間，也遇到嫌犯突然心肌梗塞，當時只能靠CPR急救處理緊急狀況，急救效率較不理想，陳董事長能夠捐贈AED，對警方的幫助很大，他代表嘉義縣警方向陳董事長表達感謝之意。

協企企業總經理黃鈴蘭曾於公田派出所親眼目睹有民眾需要急救時，現場卻沒有AED，在場人員僅能邊CPR邊等救護車抵達，影響急救效率，當下就起心動念要捐贈自動體外心臟電擊去顫器給偏鄉。

黃鈴蘭說，從原先創立的亮泰科技到久鑫科技股份有限公司、久鑫公益基金會，迄今已捐贈各界32輛救護車、1輛復康巴士、5輛社區關懷車、328台AED、火災警示器2萬顆、固定物資捐贈及不定時的急難救助、清寒獎助學金等。