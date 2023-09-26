戰略新板最後交易日12／29 明年興櫃全面採簡易公發

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開板僅兩年的「戰略新板」將走入歷史！證期局副局長高晶萍26日指出，戰略新板明年將併入興櫃，並開放全體興櫃公司採用「簡易公發」機制，就是申請時只要一本財報（二個會計年度）、內控專審期間半年即可，二年來戰略新板已有18家轉至興櫃，剩11家還在戰略新板，明年1月1日就會全部轉為興櫃，今年12月29日為最後交易日。

高晶萍指出，戰略新板自2021年7月20日開板迄今已有29家創新企業登錄掛牌，主要是可以享受「簡易公發」的好處，因為與一般板比起來，戰略新板申請的財報可由二本(揭露期間為三年度）簡化為一本(揭露期間為二年度)、內控專審期間由一年度縮短為半年。而戰略新板若想要上市櫃，位階等同興櫃，也要在興櫃掛牌滿六個月，且至少須轉至一般板二個月。

高晶萍指出，櫃買中心衡酌戰略新板開板二年來採簡易公開發行機制確實發揮加速企業進入資本市場功能，為擴大實施成效，因此規劃將興櫃戰略新板與一般板市場整併為單一興櫃市場，開放企業登錄整併後的興櫃市場得採簡易公開發行機制，降低企業進入資本市場之前置作業成本及時間，使企業得提早進入興櫃資本市場籌資發展，相關規劃預計自明年一月起實施。

配合興櫃市場整併規劃，金管會研修四項法令，包括刪除戰略新板的相關規定、開放公司可選擇採用簡易公開發行機制申請登錄興櫃、明定施行日期。

高晶萍表示，募發準則、外募發準則及公說書準則等三項法規修正條文，自明年1月1日施行；另集保劃撥辦法部分，因應戰略新板最後交易日之交割需求，明定自明年1月4日施行（戰略新板最後交易日為今年12月29日、最後交割日為1月3日）

高晶萍表示，本次修正使我國多層次資本市場架構與各市場定位更為明確，並有助促進中小規模企業提早進入資本市場籌資發展，另櫃買中心除強化簡易公開發行登錄興櫃公司的配套監理措施外，亦將加強對市場及投資人說明宣導相關規劃，以保障投資人權益。