實境尋寶「尋找孔雀之珠」 認識原住民文化、增進親子互動

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新北市原民局將於28日首次推出實境尋寶遊戲「尋找孔雀之珠」，邀請4歲到10歲的孩童與家長組親子隊，到Picul泰山森林書屋進行尋寶闖關活動。本次活動用遊戲結合排灣族文化與傳說故事，讓大、小朋友可以邊玩邊閱讀，書屋號召愛閱讀的大、小朋友在中秋節連假期間一起來書屋尋寶。

「Picul泰山森林書屋」位於泰山區辭修公園的紅色建築物二樓，四周被樹林環繞，充滿自然綠意，室內充斥著書香和原住民文化的氛圍。書屋藏有約5000本書籍，包括原住民繪本故事、環境教育以及親職教養等類別。此外，還擺放有原住民文化裝飾品，供前來參觀的民眾了解原住民族精湛的傳統手工藤編技術以及圖騰交織的美學藝術風格。

這次的實境尋寶遊戲以書屋中的「Picul」（排灣族語中的「力量」）為靈感來源，改編原住民傳說故事。參加遊戲的親子組必須攜帶手機掃描QR碼以聆聽故事內容，按照順序解答問題，闖關找到正確答案才能找到文化寶物。每一關的設計都充分利用書屋內的文化裝飾和原住民圖書，闖關題目也融入原住民文化的象徵、祭典元素以及族群珍寶。

活動的設計理念是實踐書屋的核心使命，即透過「閱讀」來推廣原住民文化。成功通過所有關卡的親子組將獲得精美的原住民手工小禮物，鼓勵親子們攜手參與並共同創造美好回憶。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，「Picul泰山森林書屋」是大臺北地區唯一以原住民族文化為主題的閱讀場所。自2018年開設以來，書屋積極推動周日說故事陪伴照顧服務，以及每月一場耆老文化推廣暨親子職能活動。

這次是Picul泰山森林書屋開設以來首次舉辦實境遊戲，以原住民傳說故事引導孩童探索書屋的場域。通過闖關尋找文化寶物的過程，希望能讓大、小朋友不僅認識原住民文化，還能增進親子間的互動和情感聯繫。

實境尋寶活動自9月28日開始，持續至11月28日（國定假日及每周一休館日除外）。活動為親子組隊，至少兩名參與者，其中一名必須為兒童，兒童為幼稚園中班至小學四年級（4至10歲）。有關報名詳情請關注「泰山森林書屋」的Facebook粉絲專頁，報名方式為透過線上Google表單進行預約。