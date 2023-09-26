主管長期霸占基層入不了工會 長榮航勤員工抗議

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長榮航勤員工不滿工會長期被主管霸占，26日到市府前抗議，控訴9個月過去仍有逾百基層遭刁難不能入會、勞資會議代表選舉又黑箱投票，斥勞動局無作為，要求協助基層員工入會並徹免工會現任幹部。勞動局指出，已要求工會限期審查入會資格、停開會員大會，並向法院聲請解散長勤工會。

長榮航勤則表示，有關企業工會會員入會相關爭議，目前已由勞動部進行不當勞動行為審議中，公司尊重員工參加工會的意願，也不會干預工會自主。

「長勤工會又跳票，張善政管不了！」長榮航勤員工鄧永城一一細數長榮航勤企業工會幹部在公司的職稱，直指工會都被課長甚至經理級主管霸占，基層難發聲也無協商管道，今年元旦爆發集體請假爭議、逾300名基層發起入會聯署，市長張善政當時承諾會積極協調入會，豈料9個月過去，仍有102名基層員工被工會拒於門外。

「一手擋人、一手抓人！」鄧永城說，長勤工會過去5年都僅有30人運作，年初後竟暴增到500多人，但1月18日繳交入會申請的277位基層，仍有102位進不去，後續申請的幾十位同仁也一樣被阻擋，桃園市政府5月聲請解散長勤工會，桃園地院卻遲遲沒有同意解散，至今仍是「假工會」無法正常運作，要求桃市府協助基層依法加入工會，更要依《工會法》撤免全體幹部。

鄧永城也提到今年底將改選勞資會議勞方代表，擔憂又是黑箱網路投票，員工不能依民主程序選出基層勞工的代表發聲和協商，應該採取無記名實體投票，目前已有270位長勤員工連署，市府應強力監督長勤工會辦理公開透明的勞資會議選舉，並保障連署員工不會被資方打壓。

勞動局勞資關係科長張哲航表示，勞動局為輔導工會，列席、開協調會、並要求限期審查入會資料、停止召開會員大會及選舉會員代表，更向法院聲請解散長勤工會。9月1日邀集協商後雙方也達共識要邀請申請代表列席，同時以勞動部函文通知工會勞資會議勞方代表選舉應採全體勞工直選方式辦理，會持續輔導緊盯、確保勞工權益。