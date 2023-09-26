明揚大火後續 經部與屏東縣府聯合會議首重災民權益

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為使屏東科技產業園區明揚公司大火事故發生後，照顧罹災員工、家屬及善後責任工作之順利執行，經濟部次長林全能與屏東縣政府副縣長黃國榮於26 日由雙方率領一級主官管在屏東縣政府會議室，召開第一次聯合善後平台會議，針對如何確保受災民眾權益及強化聯合稽查、為工安把關交換意見。

會中就受損嚴重之一期建築物安全防護、周邊鄰里廠商財損之處置、公共危險物品申報之裁罰、針對高屏分局已執行工廠停工之行政處分等諸多議題，進行充分溝通討論並就受災民眾醫療負擔、健保自付額、職災協助及出院後之就業安置及轉介，經濟部責成高屏分局協處並要求明揚公司負全部賠償責任。

至於停工後何時復工，將由園管局高屏分局於公司改善建築物及生產環境條件完備、提出復工申請後，邀集專家學者及相關單位審查，沒有安全就沒有復工。縣府也與園區管理局討論後續要求明揚公司提供工廠危險物品儲存量相關資訊(含數量、種類、位置等)，林次長建議日後應朝強化聯合稽查機制共同把關。

藉由此次溝通會議的召開，中央及地方政府建立良好的互動關係，高屏分局與縣政府各局處對應單位互留對話窗口，決議原則下週再就今天的議題將召開第二次會議繼續討論並追蹤管考進度，也將蒐集員工家屬最新反映的意見及需求，用心傾聽、攜手合作共同解決，以安撫受災民眾儘快回復正常生活、圓滿善後工作為目標。