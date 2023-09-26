他連5年善心不間斷 一年三節讓弱勢家庭感受溫暖

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中秋佳節將近，已經連續5年在一年三節捐贈禮盒的善心人士劉先生，今年中秋節再度透過基隆市議會議長童子瑋介紹，捐出100盒月餅禮盒，致贈給仁愛區中低收入戶的小朋友。童子瑋表示，希望這份屬於基隆人的感動能夠持續，讓更多人看見，影響到更多需要愛心的地方。

據了解，這名善心的劉先生，已經連續5年透過童子瑋的引薦，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子，包含信義、仁愛、成功與南榮國小至今已有千位小朋友受惠，今年中秋節也不例外，劉先生準備100盒月餅禮盒，透過議長童子瑋轉贈給國小弱勢生。

童子瑋開玩笑地表示，別看劉先生外表嚴肅，其實他的內心也有柔軟的一面，非常感謝他持續多年關心基隆各階層的需要，也因為認識劉先生，讓劉得知基隆仁愛區信義、仁愛、成功與南榮國小有多位中低收入戶的弱勢學生，藉由他的善舉，讓這些小朋友逢年過節能與家人感受溫暖，希望其他善心人士看到後也能回饋社會，讓善心不斷循環，這也是自己從政的初衷。

以往堅持不露面，今年首次現身的劉先生說，他不是多特別的人，社會上有許多願意伸出援手的人，只是礙於沒有管道而已。他說他很幸運能夠認識童子瑋，透過深談，知道基隆有很多需要幫忙的人，如同今天的國小弱勢生，也謝謝童的幫忙，讓他可以完成助人的願望。

成功國小校長陳怡君指出，感謝議長童子瑋與劉先生，每逢佳節都會準備禮物給弱勢家庭的孩子們，讓孩子們感受到社會溫暖，相信他們長大後也會懂得回饋社會，利用自身力量，將這份溫暖與愛心帶給其他需要幫助的人。