香港JPEX爆在台非法招攬 金管會證實已移送檢調

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香港加密貨幣交易所JPEX平台，被香港證監會發現未獲虛擬貨幣牌照，卻經營虛擬貨幣業務，由於JPEX平台也有在台招攬，且還有請台灣藝人做代言人，金管會證期局26日證實，有收到民眾檢舉，JPEX平台有在台灣做「非法招攬」，已經啟動相關行政程序，檢具相關證據資料並移送給檢調。

香港虛擬貨幣交易平台JPEX，爆出詐騙案，被香港政府單位查到，未擁有虛擬貨幣交易牌照，等於非法經營虛擬貨幣交易，此事件甚至波及到台灣幣圈，因為JPEX也有在台招攬虛擬貨幣交易，甚至還請台灣歌手陳零九擔任代言人，陳零九後來也回應，表示自己也遭受損失。

金管會證期局副局長高晶萍今(26日）表示，確實金管會有收到民眾的檢舉，收到檢舉後已啟動相關行政程序，因JPEX算是非法在台灣境內從事虛擬貨幣交易業務，因此在收到民眾檢舉後，並進行相關舉證後，已向檢調單位通報，將事證移送給檢調偵辦。

高晶萍指出，境外的虛擬貨幣平台，若要在台灣境內招攬，要先向經濟部辦理公司登記，並完成洗錢防制法遵聲明，民眾在與虛擬貨幣平台往來前，可以先查詢其是否有在經濟部辦理公司登記，並在金管會網站查詢是否有完成洗錢防制法遵聲明，如果民眾有看到境外幣商未完成公司登記與法遵聲明，卻在國內招攬，可以向金管會檢舉，金管會在日常監理上，也會搜集相關資料舉證後移送檢調。

國內有多少受害者？金管會則表示，由於JPEX非金管會所監管的虛擬貨幣業者，雖然知道其有在台非法招攬的行為，但金管會沒有調查權，也無法扣押資產，因此無法確定到底國內有多少民眾受害。