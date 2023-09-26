前往主要內容
工商時報LOGO

CMC 新世代ZINGER 1.5T 大改上市 舊換新67.9萬起掀震撼

  • 工商時報 于模珉
中華汽車總經理陳昭文親自宣布，全新世代商旅ZINGER大改上市，舊換新價67.9萬起！
中華汽車總經理陳昭文親自宣布，全新世代商旅ZINGER大改上市，舊換新價67.9萬起！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中華汽車最具代表性商旅車系ZINGER，今天（9/26）宣布改款上市，除造型帥氣、內裝豪華，連Level 2 ADAS也列入頂級標配，甚至特採 1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎搭配8速ZF變速箱！尤其舊換新價67.9萬起立刻引發市場震撼！

ZINGER車系以實用取向出發，同時滿足工作與生活休閒用途，一車多用深獲消費者愛用。這次推出大改款新車，包括動力、安全可說全面提升。主要展現「123」三大有感升級: ①1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎-全新動力，搭配8速ZF自排變速箱，動力大幅升級還可省油錢、省稅金；②驚艷搭載「 LEVEL2 」ADAS先進駕駛輔助系統；③推出「3排椅」七人座車型，讓空間王者ZINGER為家庭出遊提出的完美設計。全新世代ZINGER 即日起展開預購，包含5人標緻型、5人豪華型、5人旗艦型、7人標緻型、7人豪華型、7人旗艦型，預購價依序各729,000元、785,000元、839,000元、819,000元、875,000元、929,000元。

新世代ZINGER舊換新預購價則是67.9萬元起！為歡慶新世代1.5T大改款ZINGER預購上市，即刻入主再享市價18,000元配件金，讓「123」三大有感升級，圓滿您的駕馭體驗，詳情請洽中華三菱全台展示中心。

CMC 新世代ZINGER 因新增3排椅七人座車型，使其策略性打入三排座休旅車市場。
CMC 新世代ZINGER 因新增3排椅七人座車型，使其策略性打入三排座休旅車市場。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 明揚、明安無量跌停 法人這樣解讀公司營運

  2. 大摩估Fed升息周期告終 降息時間點落在這時

  3. 小孩全年刷卡300萬 老爸代繳卡費被課贈與稅

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。