CMC 新世代ZINGER 1.5T 大改上市 舊換新67.9萬起掀震撼

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中華汽車最具代表性商旅車系ZINGER，今天（9/26）宣布改款上市，除造型帥氣、內裝豪華，連Level 2 ADAS也列入頂級標配，甚至特採 1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎搭配8速ZF變速箱！尤其舊換新價67.9萬起立刻引發市場震撼！

ZINGER車系以實用取向出發，同時滿足工作與生活休閒用途，一車多用深獲消費者愛用。這次推出大改款新車，包括動力、安全可說全面提升。主要展現「123」三大有感升級: ①1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎-全新動力，搭配8速ZF自排變速箱，動力大幅升級還可省油錢、省稅金；②驚艷搭載「 LEVEL2 」ADAS先進駕駛輔助系統；③推出「3排椅」七人座車型，讓空間王者ZINGER為家庭出遊提出的完美設計。全新世代ZINGER 即日起展開預購，包含5人標緻型、5人豪華型、5人旗艦型、7人標緻型、7人豪華型、7人旗艦型，預購價依序各729,000元、785,000元、839,000元、819,000元、875,000元、929,000元。

新世代ZINGER舊換新預購價則是67.9萬元起！為歡慶新世代1.5T大改款ZINGER預購上市，即刻入主再享市價18,000元配件金，讓「123」三大有感升級，圓滿您的駕馭體驗，詳情請洽中華三菱全台展示中心。