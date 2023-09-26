光陽四大白牌旗艦機種亮相 放眼2024油電雙料冠軍目標

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全球機車品牌KYMCO光陽集團，始終專注於「最得我心」品牌理念的落實，堅持與消費者站在一起，帶給顧客更多的感動。從年初「全力以赴」品牌發表會，展現光陽在逆境中不畏艱難、勇往直前的決心。到上個月推出「GP125 最低39,800優惠專案」，引爆全台消費者的熱烈迴響，打響KYMCO完美復出的第一炮。今天(9/26)，KYMCO再以「轟動時刻 TIME TO ROAR」正式向車壇宣示，光陽將以全新面貌，朝2024油電雙料冠軍目標，穩步向前邁進。

「轟動時刻TIME TO ROAR」，代表的是KYMCO在沉澱反思、蓄勢待發後，所爆發出來的驚人聲浪。展現騎士在熱血沸騰、極速奔馳時，呼嘯而過的激情怒吼外，更是滿足消費者勇於追求自我的內在需求，透過今天所發表的全新機種，讓每個人都擁有大聲吶喊的力量，展現獨有的豪言壯志，創造屬於自己的「轟動時刻 TIME TO ROAR」。

KYMCO於今(9/26)日推出代表最頂尖性能、最具個性化、風格最強烈的「Moto家族」魔鬥系列，象徵著最精湛的造車技術與獨特設計理念，以「顛覆創新，釋放自我」的強烈風格，傾全力打造四款超越同級的最高指標車型！包含新世代競速之王RCS Moto捍衛戰士、叛逆大膽的Many Moto反骨玩家、白牌頂級旗艦車款至尊巡旅的RomaGT、重新定義全民旗艦車款的超級英雄K1等四款全新油車，勢將成為劃時代最新、最受矚目的市場霸主，創造專屬於你與光陽的「轟動時刻TIME TO ROAR」！

針對四大旗艦車款，KYMCO大方特推優惠活動，即日起至11月30日，購買四大全新白牌旗艦機種，最高可享10,000元購車金，讓消費者以最划算的費用，購入最頂規的白牌旗艦車款。

Ÿ 【捍衛戰士】RCS Moto 125 ABS版／150 雙碟版／150 TCS版．總優惠價值20,550元

購車金5,000元+分期24期零利率 (價值5,250元)+600萬駕馭保障 (價值1,800元)+響尾蛇行車紀錄器&空氣套件 (價值7,800元)+科技止滑墊 (價值700元)=20,550元

Ÿ 【反骨玩家】Many Moto現金優惠．總優惠價值8,000元

購車金3,000元+限時時尚購物金2,000元+端子後照鏡 (價值 3,000元)=8,000元

【反骨玩家】Many Moto分期優惠．總優惠價值9,200元

限時時尚購物金2,000元+24期零利率 (價值3,700元)+神盾保障 (價值500元)+端子後照鏡 (價值 3,000元)=9,200元

Ÿ 【至尊巡旅】RomaGT總優惠價值．22,200元

購物金5,000元+分期36期零利率 (價值7,700元)+600萬駕馭保障 (價值1,800元)+響尾蛇行車紀錄器 (價值7,000元)+科技止滑墊 (價值700元)=22,200元

Ÿ 【超級英雄】K1鼓煞版／碟煞版／iCBS版．總優惠價值：18,020元

購物金10,000元+分期享24期零利率 (價值3,450元)+分期享神盾保障 (價值500元)+購車享加購hp M500行車紀錄器優惠價2,000元 (市價4,990元)+分期贈送K1安全帽 (價值1,080元)=18,020元