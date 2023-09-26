雲林社區媽媽「婦」出江湖 樂銷家鄉鐵花窗故事

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「以前賣衣服，現在賣故事」婚前從事服飾銷售的雲林縣口湖鄉婦女蘇淑貞，婚後成為全職媽媽，在兒子升上國三那年，決定外出找1份全職工作，除了賺錢貼補家用，也希望找回在職場的亮麗自信，經虎尾就業中心協助回到家鄉社區，當起「賣家鄉故事」的導覽員，重新找回自己的價值。

42歲蘇淑貞先是在住家附近探問有無工作，得到的回答都是「沒有缺人」，眼見家鄉就業機會匱乏，決定到外鄉鎮尋職，但離開職場已10多年，應徵幾份工作均音訊全無，最後在虎尾就業中心協助下，回到自己社區口湖鄉「梧北社區」，擔任社區導覽員，訴說家鄉鐵花窗的故事。

「很開心能從家鄉重新找回自己的價值」，蘇淑貞對於導覽員工作滿懷感恩，活潑的她表示原本就喜歡與人互動，但走入家庭後生活圈就限縮在家中，自信心也隨著時間逐漸喪失，原本對於再次踏入職場感到徬徨，很高興自己願意再給自己一次機會。

蘇淑貞說，梧北社區是1個以漁業為主要產業的村落，過去跟觀光扯不上邊，直到近年的地方創生計畫，在社區營造充滿故事的鐵花窗景點，吸引網紅爭相打卡，為了不讓鐵花窗變成「鐵鏽窗」，勞動部多元就業開發方案人力今年度首度進駐，安排在地人延續村落榮景。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美指出，勞動部為鼓勵民間團體與政府部門合作，推動「多元就業開發方案」，此次由梧北社區發展協會提出「鐵花窗覓境尋燕趣」方案，由就業中心推介3名口湖在地人力留鄉服務，期盼藉此共同振興地方產業，創造失業者在地就業機會。