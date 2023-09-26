只降溫1周又飆高！台南登革熱＋408逼近萬例

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台南本土登革熱病例數再飆新高，26日新增408例，是今年以來首見單日飆破400例的紀錄，迄已累計9872例。台南疫情延燒3個多月，疾管署副署長羅一鈞上周起南下進駐指揮防疫，首周疫情雖然降溫，病例數較前1周減少12％，但僅降溫1周，本周疫情上演反彈。

台南今天新增408例，再創疫情以來單日新高，23日至26日新增病例均較上周同期增加206例，增加幅度不小。今天408例分別為東區90例、南區72例、安南區64例、永康55例、北區40例、中西區33例、安平16例、仁德13例、歸仁10例、關廟7例、新化3例、善化2例、佳里1例。

羅一鈞指出，上周疫情雖然反轉，但本周疫情卻出現反彈，觀察上周台南各區病媒蚊指數都呈現增加趨勢，面對疫情不能掉以輕心，本周將是關鍵周，因此中秋節前將加強防治力道。

鑑於頻繁噴藥招致民怨，台南市政府宣布29日起針對已執行過強制戶內噴藥區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，惟若孳清過程發現病媒蚊孳生源，則仍須執行氣霧式殺蟲劑防治。

台南市政府登革熱疫情一級指揮中心經與疾管署及專家學者研議，防治策略將調整為戶外及公共空間部分按原定方式以孳清及噴藥為主，戶內則透過強制孳清進行，9月29日起針對登革熱群聚病例，如該區塊尚未執行過強制戶內噴藥（以熱霧機進行空間噴灑），將強制執行戶內噴藥防治。

此外，如為已執行過戶內噴藥區域，則將以強制孳清取代戶內噴藥，惟若孳清過程發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治；針對散發個案，確診個案住家將由防疫人員執行氣霧式殺蟲劑防治，而周圍50公尺範圍內住戶將發給罐裝殺蟲劑，由住戶自行針對自家需加強之處進行噴灑。

市長黃偉哲說明，有關民眾陳情多次噴藥造成困擾，市府都有納入防疫會議與專家共同商討，研擬曾執行區塊防治區域，將以強制孳清取代戶內噴藥，但強調如孳清過程發現病媒蚊孳生源，將強制執行氣霧式殺蟲劑防治。