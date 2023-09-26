台日合資企業 雲碼在台歡慶成立十週年

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國內知名資服廠商凌羣電腦與日本極具規模的東海集團旗下的TOKAI Communications於2013年在台灣合資成立的「雲碼股份有限公司」，今年在台歡慶成立十周年，9月26日舉辦「十年里程，再創新局」慶祝活動。

此次由凌羣電腦劉瑞隆總經理、日本東海集團TOKAI Holdings Corporation小栗勝男代表取締役社長親臨主持，數位發展部、日台交流協會及台灣日本研究學會等重量級貴賓齊聚，共同見證台日軟體產業合作的重要里程碑。

雲碼公司的成立，在藉由日本市場對品質的嚴謹要求，結合台灣創新研發與整合能力，打造台日合作的優質品牌，滿足日本、台灣及海外市場需求。十年來，雲碼公司忠實扮演

台日交流橋樑，包括將屢獲「台灣精品獎」肯定的「智慧型服務機器人Ayuda」引進日本市場，及「NETCenter IT Infra網路監控管理中心」、「OMFLOW人機流程自動化引擎」亦以高性價比贏得日本用戶肯定，激發持續引進國內優質產品前進日本的商機。

除此之外，雲碼公司亦將日本IT產品引進台灣，透過每年固定參與國內智慧城市展與AIoT展兩大IT盛會，逐漸打開台灣市場，經由在地整合，為在台日商與企業用戶提供

高品質專業資訊服務，產業遍及：觀光娛樂、高科技、營造、醫療及國際貿易。如在台灣開幕前即掀起轟動，由台灣橫浜八景島公司所營運之水族館Xpark之IT整合建置；雲碼也為擁有眾多POS系統與網路設備的台灣三井Outlet，提供高效IT基礎設施管理服務；亦完成台灣濱松光子學公司企業遠端桌面解決方案建置，並協助聯新國際醫院智慧病房建置等，

雲碼公司靈活運用台灣與日本軟體、硬體產品，提供先進的雲端智慧化服務，令用戶印象深刻。走過十年，雲碼公司誠摯感謝一路同行的客戶與合作夥伴的信任與支持，成為雲碼蓬勃發展與持續成長的動力，董事長林萬潭表示，「雲碼公司在凌羣電腦與東海集團對台日合作成功的期許下成立，深感任重道遠。十年來，雲碼戒慎恐懼，一步一腳印，為客戶提供台日整合最好的在地服務」。

展望未來，雲碼仍將持續深耕台灣，並憑藉台日合作的優質品牌，跟隨凌羣電腦與東海集團步伐，在「台日亞新市場策略的國際佈局」下，前進亞洲市場，邁向「紮根台灣，立足日本，放眼亞洲」目標。