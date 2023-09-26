2023台中樂器節 10月7日登場

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后里是樂器的故鄉，全盛時期，全世界有三分之一的薩克斯風，產自台灣，其中，后里產值就超過70％。「2023台中樂器節」記者會，26日在市府陽明大樓舉行，宣告台中樂器節10月7、8日在后里馬場盛大登場。

台中樂器節今年特別增加薩克斯風長青組，邀請持續學習、精進演奏技巧的長者，踴躍參加，讓他們盡情展現自我。

2023台中樂器節記者會，邀請校長黃財源及老師吳文欽，帶領來自后里七星、泰安、育英國小的學生，共同合奏「台中，我愛上了」樂曲，宣告台中樂器節10月7、8日在后里馬場盛大登場。

來自全台的薩克斯風、爵士鼓和長笛等好手將接力登台，帶來精采多元的音樂表演。10月7日還有「樂器演奏比賽」決賽，各界好手角逐30萬元總獎金，歡迎民眾利用雙十連假前往，為音樂好手，加油喝采。

台中市文化局表示，后里是樂器的故鄉，全盛時期全世界有三分之一的薩克斯風產自臺灣，后里產值就超過70％，整個上下游產業工作者最多達1,500人，除薩克斯風，爵士鼓和長笛也扮演舉足輕重角色。

這些樂器師傅，不僅是工匠和優秀演奏者，不少人更培養下一代往音樂之路發展，樂器產業與后里居民的生活，密不可分。

台中樂器節今年邁入第18屆，希望匯聚全台及台中傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業的發展，也讓更多民眾享受到多元精采的音樂饗宴。

台中市文化局指出，台中樂器節，除了樂器展示，同時舉辦薩克斯風、爵士鼓和長笛三項樂器演奏比賽，是許多優秀樂手初試啼聲的舞臺，也是地方上每年期待的音樂競賽盛事。

今年特別增加薩克斯風長青組，邀請持續學習、精進演奏技巧的長者，踴躍參加，讓他們盡情展現自我。此外，10月7日下午開幕式將突破去年紀錄，號召500位樂手齊聚演奏開幕曲，兩天活動也邀請知名搖滾樂團P!SCO、狗吠火車，歌手楊淨宇及特色樂團表演，精采可期；另為鼓勵潛力新秀，也安排「愛秀舞台」讓熱情、愛樂、愛秀的在地樂團演出。

台中文化局說，10月7、8日活動同時，舉辦樂器市集，展出樂器師傅們巧手打造、最具地方代表性的樂器及安排體驗活動，現場滿額消費還能參加面具彩繪DIY體驗及摸彩。

此外，今年雙十國慶焰火睽違9年重返台中，10月10日晚間8時，將在中央公園美麗綻放，歡迎民眾雙十連假到台中看表演、賞焰火。