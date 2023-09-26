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綠色、環保、低碳 高雄這3家飯店取得金級環保標章

  • 中時即時 柯宗緯
承億酒店榮獲金級環保標章旅館認證。（柯宗緯翻攝）
承億酒店榮獲金級環保標章旅館認證。（柯宗緯翻攝）

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高市觀光局為積極推動「永續旅遊」，繼8月針對飯店旅宿業辦理首場「推動環保旅宿說明會」獲得熱烈迴響後，9月再擴大舉辦第2場說明會，現場旅行社、觀光商圈、觀光工廠、伴手禮店家以及飯店旅宿業等超過200位觀光旅遊業界代表踴躍出席。

觀光局補充，截至目前高雄市共115家環保旅店，10家環保標章旅館，其中翰品酒店高雄、承億酒店、洲際酒店3家更取得金級環保標章旅館認證，高雄福容大飯店則獲銀級環保標章旅館認證。

觀光局長高閔琳表示，強調綠色、環保、低碳的永續觀光旅遊已是國際共識與發展趨勢，觀光局第2場座談會特別邀請6位來自產官學不同領域的講師授課分享，盼高雄觀光旅遊業者更了解永續旅遊、最新法令規定與市場趨勢，並為朝向永續發展目標（SDGs），以 ESG環境社會公司治理ESG（Environmental ＆ Social Governance）與企業社會責任CSR(Corporate Social Responsibility）共同努力。

高雄市觀光協會理事長、「御宿旅館集團」總裁劉坤福表示，全力支持環保旅宿，業者可以從並不會影響飯店服務品質的減少使用一次性備品做起，並逐步轉型服務模式。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑則認為，未來將鼓勵所屬會員在包裝旅遊產品上串連綠色店家和觀光工廠等，同時遊程融入在地文化體驗與永續生態理念，讓旅行社業者也朝向永續旅遊發展。

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