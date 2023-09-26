地標網通率先宣佈iPhone15降價、舊換新0元帶走i15

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以手機價格優惠聞名的零售通路品牌地標網通，今宣布 iPhone 15價格調降，加碼舊機換新機折扣高達32000元，二手機回收價挑戰市場最高，比蘋果官方Trade in 更划算，最高可多折3100元。搭配舊換新，最低僅0元將 iPhone 15 帶回家，讓消費者輕鬆擁有新機又能兼顧環保。

地標網通今年針對 iPhone 15 預購推出業界首創「保證7天交機，遲到無條件罰一千元」，預購非常熱烈，也引起網友熱議討論「保證7天，真的辦得到嗎？」。地標網通表示，自9月22日正式開賣即已通知近7成預購顧客前來取貨。討論度最高的 iPhone 15 Pro Max，因蘋果供貨問題，進度稍緩。若在蘋果官網購買，現顯示需等待至11月底才能交貨。

地標網通率先降價 iPhone 15、加碼舊換新折扣優於蘋果原廠

以「挑戰手機最低價」聞名的大型知名手機零售品牌「地標網通」，一直以提供顧客具競爭力的價格著稱。此前已祭出業界最優 iPhone 15 預購禮價值超過三萬元，今再度領先宣布iPhone 15 降價，比蘋果官網售價便宜1100元。

地標網通表示，這次再加碼舊換新優惠，最高可折抵32,000元，最低0元將 iPhone 15 帶回家。iPhone 14 回收價甚至優於蘋果原廠高達3,100元。民眾可帶舊手機至全台門市現場折抵，不限iPhone 或安卓、不限品牌。

地標網通率先宣布 iPhone 15 降價，比蘋果官網售價便宜1100元。加碼舊換新折扣高達32000元，比蘋果官方Trade in 更划算，最高可多折3100元。圖／地標網通

iPhone 15 顏值、CP值廣受好評，買氣旺更勝往年

地標網通統計其預購數據指出，此次 iPhone15 全系列預購超乎預期，尤其 iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 因顏色討喜，預購量皆較上一代成長。去年 iPhone 14 上市，市場不買單，普遍認為買 iPhone 13 系列就好。iPhone 15 一發表，清新的系列顏色與霧面背板讓整體顏值提升有感，再加上與 iPhone 14 Pro 使用相同處理器A16滿血版、升級配備動態島等，皆讓 iPhone 15 更具吸引力。今年風向轉變，反而支持選購 iPhone 15 的呼聲更高。iPhone 15 較 iPhone 14 Pro 便宜5千元，大多數網友建議除非願意為了多一顆鏡頭及螢幕更新率多花費好幾千，否則今年購入 iPhone 15 反而是CP值和顏值兼具的聰明選擇。

地標網通統計預購數據顯示今年iPhone15 Pro系列人氣最旺，然而iPhone 15、iPhone 15 Plus因顏色吸睛、規格升級有感，預購比例提升至31%，較去年成長3%。圖／地標網通

此外，觀察到大多數民眾在購買新機時對手機資料轉移感到十分困擾，地標網通總經理游家佑表示：｢地標堅持提供最有溫度、最有人情味的服務。」因此就算手機不是在地標網通購買，也可至各門市預約免費資料移轉，讓消費者得以專注享受換新機的愉悅，煩人的事交給地標網通專業的門市人員即可。近期購買 iPhone 15 新機的民眾若有需要資料轉移可多加利用。