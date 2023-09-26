陽明山溫泉沒得泡？ 這現象導致前山溫泉浴室暫時關閉

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陽明前山溫泉公共浴室因天然水源不足，源頭區溫泉匱乏且導致水溫不夠，今(26)日公告暫停開放；北市工務局公園處表示，近年因氣候變遷，陽明山區降雨減少導致溫泉源頭水量不足，蓄水時間變長而使湯溫下降，為顧及浴客身體健康，不得不暫時關閉浴池，待源頭水源穩定後，視狀況檢討開放。

前山男女公共浴室溫泉水的源頭位於中山樓溫泉區，依據北市府2019年1月發布之「台北市溫泉區管理計畫(修訂版)」所示，2004年至2016年間，溫泉水量從每日3450公噸銳減至每日1500公噸，降幅達57％，近年來因冬季山區雨量明顯減少，溫泉源頭出水量更加不足，致近年冬季就會發生溫泉浴室水量不足導致水溫過低的現象。

公園處指出，調查陽明山區每年9、10月平均月雨量為700mm左右，今年9月至今的雨量僅168mm，明顯偏少，溫泉源頭明顯乾涸，但浴室正常運作的水量需每分鐘196公升，然而本月26日實測浴室進水量每分鐘不到30公升，已無法維持浴室正常換水及浴池溫度，故暫時停止開放。

公園處表示，前山男女公共浴室為免費使用，為維持衛生，避免大腸桿菌數過高，浴室每天開放4場，每場約2至2.5小時，場與場之間時間間隔約1.5至2小時，須進行放水及清理浴池等步驟，再重新蓄水。

公園處說，由於水源水量變少，溫泉浴池換水清理後之蓄水時間就會延長，導致溫泉水溫下降，為維護市民健康，關閉浴室實非得已。因目前實在難以預估水量回升的狀況，如重新開放，公園處除在現場公告外，也將同步於公園處處網公告，同時也歡迎打電話至花卉中心詢問。