馬以工新書「食粥百味足」 邀好友秋日時節養生

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【中央社記者邱祖胤台北26日電】前監察委員、作家馬以工從「紅樓夢」中找到粥的哲學，近期完成「食粥百味足」一書，日前在台北舉行新書「粥」會，邀請文化界的朋友在秋日時節食粥、養生。

根據新經典文化發布新聞稿，粥會於25日舉行，由「阿正廚房」主廚黃守正掌廚，包括洪建全教育文化基金會榮譽董事簡靜惠、作家心岱、宇文正、黃威融、初聲怡、曾文娟、洪愛珠、設計師楊啟巽等人與會。

新聞稿指出，馬以工從監察委員一職退休後，因為對歷史與文學的熱情，投入紅學研究，在與老友的聚會中重現「紅樓夢」粥品，最後在簡靜惠催促下整理出一本書，詳細勾勒出各種粥品的淵源與吃法。

馬以工發現古人重視以粥養生，宋人蘇軾、陸游的詩詞、文學名著「紅樓夢」等都有粥的蹤跡，她在「食粥百味足」書中收羅各種粥的故事，將書分3卷，上卷「寒山的法粥」先寫茶與茶粥，談茶文化在唐宋、中、日之間的千年流轉。

中卷則是她最熟悉的「紅樓夢粥冊」，除了談小說中的胭脂米粥、碧粳粥、燕窩粥外，還提出「紅樓夢」其實寫到六朝的金陵舊俗「泡飯」，這道粥傳到日本後來成為大和國民速食「茶漬」。

最後一卷「人間的滋味」，從正月吃七草粥到各種日常粥品，有的簡單有的奢華，還有台灣人最熟悉的故鄉味：路邊採龍葵煮成烏甜仔菜粥、南台灣虱目魚粥、中台灣的蚵粥還有北台灣的瓠瓜粥，完整呈現豐富多樣的粥品。

作家宇文正表示，享受粥其實很花時間，而這正是匆忙的現代人失去的閒情好滋味；曾經擔任蘋果日報副總編、現在是飲食生活策展人的初聲怡，談到書中所寫的七草粥、碧梗粥，都是她心嚮往也愛的粥品，讀到就想吃到，這場粥會讓她驚喜。

「小日子」創刊總編輯黃威融找出家中珍藏1983年「漢聲」雜誌的「中國米食」專題，該書當年以攝影、繪圖和文字記錄下各種米食食譜，其中有一張照片就是馬以工拍攝的、台南廣安宮前的粥攤。

活動最後，馬以工引用李時珍「本草綱目」：「粥極柔膩，與腸胃相得，最為飲食之妙訣也」，祝福大家在初秋這個一年之中最重要的養生時節，多吃好粥，怡情養生。