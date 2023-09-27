日本首席時尚輕珠寶STAR JEWELRY絢麗登臺

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源自日本的首席時尚輕珠寶品牌STAR JEWELRY，於1946年創立至今累積近80年的精湛工藝，憑藉對珠寶細節的極致講究，打造出屬於品牌獨特的一貫式生產體系，只為讓顧客親身感受到最高級的品質與品味，追求洋溢創意與玩心設計的精神，不僅創造出細膩又富有原創性的珠寶，更在日本建立起廣大的知名度，獲得「日劇寵兒」的崇高地位。

2023年9月STAR JEWELRY正式將臺灣做為海外擴展的第二站，於新光三越台北信義新天地A8設立首間專門店，蘊含清新簡約設計感的店裝展現輕奢不朽的時尚品味，獨特嶄新的輕珠寶作品為女性獨立閃耀精神賦予無限生命力。首次進駐臺灣的盛大開幕也特別邀請「耀眼女神」曾莞婷演繹STAR JEWELRY經典款式系列，將日系小巧輕盈的珠寶配飾交錯疊戴，創造出與眾不同的時尚美學，舉手投足間綻放優雅動人的氣質，成為全場耀眼奪目的焦點。

STAR JEWELRY首次進駐臺灣的盛大開幕也特別邀請「耀眼女神」曾莞婷演繹STAR JEWELRY經典款式系列。業者/提供

STAR JEWELRY臺灣首間專門店為傳遞精湛細膩的品牌工匠技術與敬業的日式服務精神，除了品牌多款經典款式系列之外，也推陳出新許多秋季新品及婚戒系列，體現品牌的卓越品質與獨樹一幟的時尚美學。其中秋季新品包含以彩色寶石為主軸的「TOURMALINE系列」和「OCTANGLE系列」，以鑽石精心排列展現輕巧唯美感的「DIAMONDS系列」，獨特造型設計出簡約率性風格的「CONNECT WITH LOVE系列」和「PEARL LINKS 系列」，聚集多樣性元素打造專屬時髦風格，讓所有女性不論身處任何場合，皆能感受STAR JEWELRY輕盈卻富有力量的永恆魅力。

新店活動資訊

品牌開幕贈禮：即日起至2023/10/31，凡於STAR JEWELRY新光三越A8店消費金額滿貳萬並含兩件商品，即可獲得「精緻旅行珠寶盒」乙個，恕不挑色，贈完為止。

品牌LINE好友贈禮：掌握最新日本輕珠寶流行資訊及品牌優惠，即日起至2023/12/31加入STAR JEWELRY品牌官方LINE好友，即可獲得品牌購物金300元，不限品項消費滿萬元便可折抵。

STAR JEWELRY首間專門店 店址：

新光三越台北信義新天地A8 (台北市信義區松高路12號2樓)

關於STAR JEWELRY

日本首席輕珠寶品牌STAR JEWELRY創立於1946年橫濱元町，以卓越的工藝和創新的設計而聞名，獨特的一貫式的生產體系，為顧客打造最高品質的珠寶設計，創造出細膩又富有原創性的作品，屢屢現身於知名日劇，使之獲得「日劇寵兒」的崇高地位。

STAR JEWELRY首席時尚輕珠寶，在日本長年累積耕耘，擁有廣大的知名度，正式於2023年開拓海外市場，將臺灣做為海外擴展的第二站，以傳統的日式經典交織現代時尚美學，致力傳達讓女性為自己而閃耀的品牌精神，詮釋出珠寶奢華浩瀚的能量。