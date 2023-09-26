桃率全國之先表揚「脫遊楷模」 盼更多響應

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桃園市長張善政說，街友是都市發展過程中所產生的社會現象，每一位街友都有其尊嚴與價值，市府希望透過各種管道，讓街友受到妥善照顧，找到好工作、回歸社會，不再成為社會邊緣人。社會局也率全國之先表揚2位脫遊楷模，並把脫遊故事拍成影片盼鼓勵更多街友：「我可以，相信你也可以！」

42歲阿輝過去酗酒、工作不穩定，2018酒駕車禍摔斷腿、又遭親人趕出家門，流落街頭成遊民，在中壢中正公園待4年，個性從帶刺變圓融，因對公園和街友生態熟悉，且疫情期間會主動照顧相對弱勢或無法自理的「同業」，「雞婆」個性被延攬進中壢街友外展中心，負責夜訪、晚點名，也順利改掉酗酒惡習，去年7月正式成為生活輔導員，穩定工作、在外租屋，成功脫遊，26日成桃園脫遊楷模。

阿輝和同樣成功脫遊的阿柳，都感謝社會給予的包容，認為其實人間還是有溫暖的，希望以自身經驗鼓勵更多遊民，從受助、自助再到助人，2人的經歷也被拍成9分鐘影片，感動許多人。

張善政說，桃園北區及南區共設立2處街友外展服務中心，除提供短期住宿，也鼓勵具備基本能力的街友，從事公共環境清潔、物資搬運等公共服務，盼逐步協助回歸社會，並進一步幫助其他街友，成為社會的正面力量。

因應中秋節將至，社會局除發放關懷金及月餅給街友，也提供健康檢測、義剪及沐浴等服務，期盼讓街友在梳洗過後身體輕鬆、精神愉快，感受到社會的溫暖，度過愉快的中秋佳節。

張善政也表揚長期投入街友服務的公私部門及企業，共計17名有功團體及個人，現場也由社會局結合就業服務處提供就業諮詢、警察局識詐宣導團進行反詐騙宣導、桃園市女子美容商業同業公會提供理髮服務、桃園療養院進行健康衛教，並搭設「好桃洗」關懷專車，為街友提供沐浴服務及換洗衣物。