一覺吐司插旗新北裕隆城 開幕周破萬好禮滿額抽

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一本源自日本職人初心、簡單而專一服務的「一覺吐司」，自9月20日起僅一周時間試營運，即創下超過千人排隊搶購風潮，9月28日將於新北裕隆城隆重開幕。

為回饋眾多北部粉絲的引頸期待，同時感謝試營運期間大力支持，一覺吐司推出「消費滿額抽」活動，前往櫃位消費滿300元，即擁有一次抽獎機會，自即日起至10月31日止，包含BALMUNDA蒸氣烤麵包機、FURIMORI烤厚片機及RECOLTE厚格三明治機等多項精美好禮，獎項豐富，破萬元多重豪禮送，霸氣寵愛覺粉。

現場除了販售一覺吐司最受歡迎的生吐司外，更有適逢送禮的禮盒可供選擇，以及全新推出的厚切抹醬吐司，便利且即食的全新選擇，現場同時提供「便利幸福組合價200元起」，選購達指定片數再享提袋加購優惠。

一覺土司目前推出的試營運活動持續進行中，另外還有新北相見歡好評道相報的活動，自9月20日起至10月31日完成 Google 5 星評論即享整條吐司現折10元；開幕首周好禮限定送，9月27日前凡單筆消費買250元(含)以上，即贈甘丹奶酥厚片 1 片。

新北裕隆城結合百貨、商場、美食與生活，以都市生活的互動樣貌牽起人與人之間的距離，為新店不可或缺的重要百貨，更誓言打造優於線上購物的一站式購物體驗。此次受邀進駐新北裕隆城的一覺吐司，傳遞生吐司帶來的幸福滋味與味蕾感動，以幸福維繫每一位前來選購的消費者，讓快步調的都市生活，增添能夠細細品嘗的味覺記憶。