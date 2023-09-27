專業安全有效除毛義Ulike，養出白嫩蜜體

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受到日韓影星的影響，近年來身體除毛也在台灣逐漸流行，大家都希望找到專業安全有效的除毛義，在家輕鬆享受 10 分鐘全身除毛沙龍，少了腋毛、手毛、腳毛的束縛，變身精緻女孩，無論比基尼還是無袖衣物，想穿就穿。

而在韓國設立研發中心，擁有強大研發力量保障高品質和創新力的Ulike，近日推出了全新一代藍寶石脫毛儀Ulike Air3 星黛粉 。Ulike在此次新品研發中，把用戶的這些想法和建議納入了產品規劃中，再一次開啟了技術突破之旅，目標就是讓新一代Ulike藍寶石冰點脫毛儀可以實現“更冰更快更強效、更輕更薄更安全”。

「藍寶石Air3」整機僅有手掌大小的藍寶石，卻除毛儀最好的樣子：強效、不痛、不傷膚。擁有它，在家也能享受韓國醫美效果的冰點脫毛，讓女性脫毛之旅更加灑脫，煥發自信力量，真的是憑實力做到“把韓國醫美效果安全帶回家”！

從效果上來看，Ulike Air3藍寶石除毛儀達到了新一級別的能量提升，總能量提升至21J，使得除毛效果更強、更好。此外，新產品配備智慧自動連閃科技，出光速度提升至0.7s，除毛速度變得更快，效率更高了。在除毛的面積上，產品也做到了反覆運算升級——除毛不漏脫，再次減少縮小無效面積，無效面積縮小到1.9c㎡，除毛更均勻。

Ulike藍寶石冰點脫毛儀Air3將會在本月在官網（https://bit.ly/3PQ6y4h）平臺公佈額外贈品，讓台灣用戶能第一時間獲取購買優惠。下單時，記得要使用“ULIKEWZ”享有特定折扣優惠外，可額外獲得買1送6的精美贈品！（買Ulike藍寶石冰點脫毛儀Air3，將贈送電動牙刷 牙刷頭 蘆薈膠 墨鏡 刮毛刀和按摩枕）