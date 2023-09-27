vivo V29 5G系列 頂級人像旗艦 光環乍現

根據研調機構TrendForce調查顯示，預估2023年手機相機模組出貨量將同步成長至46.2億顆，顯示近年消費者較過去更加重視智慧型手機的拍照與攝影性能，vivo看準市場趨勢，持續創新科技推出人像旗艦V系列，上一代V27 5G更以在台開賣10天，銷售量較前代成長近5倍的成績，穩座vivo 銷售冠軍寶座。

vivo宣布推出全新V29 5G系列智慧人像旗艦，以獨創冷暖柔光環，打造色溫可變的智慧柔光人像，讓消費者在夜間場景也能智慧取光。vivo V29 5G前置鏡頭搭載5000 萬超高畫素及自拍廣角大光圈，實現家人好友聚餐合照自拍都能呈現最美瞬間。vivo V29 5G結合東方美學設計，透過獨家3D粒子水墨工藝，宛如數千萬顆繁星粒子閃耀，打造全新湛藍「山海青」、優雅「繁星紫」外觀設計，另外更有經典「蒼穹黑」配色，12GB+256GB建議售價16,990元、12GB+512GB建議售價19,990元。即日起至10月31日購機可享早鳥優惠方案 （ ，10月2日起搭配各大電信指定資費V29 5G系列手機 0 元起 。

vivo V系列持續以極致人像拍照體驗受消費者青睞，vivo V29 5G系列憑藉獨創冷暖柔光環再創人像旗艦里程碑，vivo V29 5G擁有vivo迄今為止最大、最高規格的柔光環，外環直徑較以往增加20%，達到驚人的15.6mm，使發光面積達到普通閃光燈的20倍，光線效果更具立體感和自然感，並透過360度均勻布光，能減少面部陰暗區域，提供專業出色的補光能力。為確保每一張照片的色溫和諧統一vivo V29 5G獨創冷暖柔光環實現1800-4500K色溫智慧變化，能夠智慧辨識場景提供最佳色溫。而對於光線有自我堅持的攝影專業者，vivo V29 5G更有手動無段式色溫調整，可精細調控光線，不論想要打造暖如燭光或冷如月光都能一指掌握、可隨心所欲的調節色溫，輕鬆告別模糊黑臉和光線不均的人像。

vivo V29 5G結合東方美學設計打造出「山海青」、「繁星紫」、「蒼穹黑」三色搶攻市場，即日起至10月31日於指定通路，購機可享早鳥優惠方案。業者/提供

Vlog微電影功能搭載市場最高5000萬自拍廣角大光圈 電影大片隨拍即有社群影音當道的時代，vivo V29 5G貼心為消費者全面升級拍攝體驗，憑藉市場最高的5000萬超高畫素和高達92°的AF自拍廣角大光圈，不論多人自拍或錄影都能夠捕捉到人像的細節，讓拍攝的結果既清晰又自然。而AF自動對焦功能則進一步提升拍攝穩定性和清晰度，實現快速、準確的對焦，在各種場景下都能獲得更加穩定的表現，再度刷新 vivo 前置影像的極限。後置主鏡頭採用1/1.57吋GN5旗艦級感光元件，及OIS與EIS雙重防手震技術，讓感光能力及暗光成片率大幅提升，呈現更加明亮和引人入勝的夜景大片效果影片拍攝體驗亦獲得全面的有感升級，持續受到消費者青睞的Vlog微電影功能本次在冷暖柔光環的助攻下，大幅提升影片亮度、減少畫面噪點，呈現更多畫面細節，宛如內建電影拍攝團隊，擁有專業運鏡手法，並且可一鍵切換鏡頭，從拍攝到剪輯都能輕鬆完成，內建的黑柔濾鏡、電影畫幅比例，讓短影音提升至高質感的電影水準，手機也能完美創作出質感十足的影視作品，彷彿一部精彩的電影大片。

vivo V29 5G融合東方美學與創新科技，採用全新3D粒子水墨工藝，精準掌控數以千萬計的細小磁粒，將誤差控制在0.1mm精度之內，打造嶄新配色-「山海青」，將千萬顆水墨粒子優雅地融入手機外觀，透過控制磁粒受力角度與光線，進而產生立體流動光影，並經過層層疊加，實現綿延不絕的壯闊山海紋理，創造出獨一無二的美學風格；仙氣迷人的「繁星紫」搶搭今年最流行的迷人色彩與工藝結合 ；「蒼穹黑」則以低調的若隱若現光芒，更顯尊貴高級。vivo V29 5G採用目前V系列最頂階的6.78吋 1.5K超高解析度 AMOLED曲面大螢幕，支援 120Hz螢幕刷新率，並憑藉10.7億色彩顯示與媲美電影級的100% DCI-P3廣色域，讓每一個細節都能完美呈現，為消費者帶來電影院般的觀影表現。

vivo V29 5G在硬體方面進行全面升級，搭載高通驍龍778G處理器，採用6nm製程技術，搭配八核心設計，透過強大的計算能力和較低的功耗率，享受更流暢、更細緻的遊戲體驗。V29 5G搭載80W極速閃充和4600mAh大電量 ，兩者結合使的續電能力大幅提升；兩倍電池壽命與智慧充電等技術加持，確保在高速充電的同時，也能夠更長時間地享受遊戲和攝影的樂趣。在記憶體整合3.0技術的基礎上，最高支援8GB額外擴充RAM ，有效調用閒置的ROM保持運行的流暢性，隨時隨地享受極速的使用體

驗。

11月30日前於全通路購機後至官網活動頁完成登錄，就可擁有市價5,500元「螢幕意外保固12個月乙次」，還享有多重早鳥購機好禮，超優惠好康，千萬不要錯過。vivo V29e 5G提供 8GB+256GB的「冰河藍」、「森林黑」兩色，將於11月1日正式開賣，V粉們可隨時關注官方網站，獲得最新資訊

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