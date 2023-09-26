重回冠軍之路！光陽發表4大白牌旗艦機種 同步加碼促銷

KYMCO光陽宣示2024年搶回油電雙料冠軍，自8月推出GP125最低優惠價3.98萬元引爆全台打響第一砲後，26日一口氣再推出四款新車包括RCS Moto 125、 Many Moto 、RomaGT及 K1共四款車，並針對四大旗艦車款祭出優惠活動，即日起至11月30日，購買四大全新白牌旗艦機種，最高1萬元購車金，搭配購車禮最高價值2.22萬元。
光陽表示，以RCS Moto 125 ABS版／150 雙碟版／150 TCS版為例，購車金5,000元＋分期24期零利率（價值5,250元）＋600萬駕馭保障 （價值1,800元）＋響尾蛇行車紀錄器及空氣套件（價值7,800元）＋科技止滑墊（價值700元），合計2萬550元。
Many Moto則包含購車金3,000元＋限時時尚購物金2,000元＋端子後照鏡（價值 3,000元），合計優惠8,000元。採Many Moto分期優惠．則包含限時時尚購物金2,000元＋24期零利率（價值3,700元）＋神盾保障（價值500元）＋端子後照鏡（價值3,000元），合計9,200元。
RomaGT則為購物金5,000元＋分期36期零利率（價值7,700元）＋600萬駕馭保障 （價值1,800元）＋響尾蛇行車紀錄器（價值7,000元）＋科技止滑墊（價值700元），合計2萬2,200元
K1鼓煞版／碟煞版／iCBS版部分，則包含購物金10,000元＋分期享24期零利率 （價值3,450元）＋分期享神盾保障（價值500元）＋購車享加購hp M500行車紀錄器優惠價2,000元（市價4,990元）＋分期贈送K1安全帽（價值1,080元），合計1萬8,020元。