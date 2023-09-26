橘子支持創作者與IP發展 Instagram開放台灣區創作者訂閱服務

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創作者經濟正夯。橘子（6180）旗下泛娛樂生活入口beanfun！啟動「創作者神隊友」計畫，以企業資源支持創作者與IP產業發展。Meta旗下的Instagram則針對台灣地區粉絲一萬以上的創作者，提供訂閱服務，協助創作者創造多元收入。

橘子表示，將從5個面向來提供創作者資源。包括提供相關實用課程，例如與IP授權媒合平台「IPCP」合作專業師資，定期舉辦商務授權、法律知識、行銷手法等主題課程。其次，擁有流量資源的beanfun！ App提供廣告版位、推播、媒體曝光與數位收藏品發行等資源。第三，建立創作者交流社群，定期舉辦線下小聚。第四項則是媒合創作者與品牌商合作。更實質的則是提供獎金贊助，選出年度前五名的創作者，當其赴海外展覽、籌畫個展或商品製作時，可獲得最高5萬元補助獎金。

根據文策院今年公布的「2022臺灣文化創意產業發展年報」指出，2021年時，文化內容產業的營業額已達9,600億元，2022年及2023年的文化內容產業產值應已突破兆元。

然而，面對全球文創產業的競爭，橘子認為，不單需要培養創作能力，也必須同時兼顧資金、產製、宣傳、通路等面向，才能強化競爭力。

也因此，橘子推出「創作者神隊友」計畫，已舉辦兩屆，吸引超過100位圖文創作者成為beanfun！駐站插畫家。這些創作者在平台上每日平均至少觸及7萬名活躍用戶。期間更促成近十檔中大型異業合作，其中不乏大型展覽與知名實境節目、另也協助作品登上展館廣告等。

而Meta也宣布，繼美國市場推出Instagram訂閱功能後，26日也在台灣市場推出訂閱者服務，只要粉絲數達一萬以上的創作者，即可使用訂閱功能。創作者無須另闢新平台，只要在目前經營的帳號中，設定自選月費、開啟個人檔案中的訂閱按鈕，就可以提供訂閱者專屬的內容及福利，如專屬貼文、專屬徽章、專屬廣播區及社交專區，不但可加深與忠實粉絲的連結，每月還可獲得固定的收入。

Instagram訂閱服務的推出，並沒有收取任何利益分潤。Meta希望訂閱服務，讓創作者更專注於內容創作。