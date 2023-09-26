許士軍：外資看重「SIG」 更甚「ESG」

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管理學大師、逢甲大學人言講座教授許士軍26日表示，外資挑選投資標的最具前瞻眼光、視角獨特，不同於台灣企業現在以ESG是論，來自美國的外資重加重視「S.I.G.」，放大社會關係（S）、資訊（I），及地緣政治（G）三大要素對於企業價值的重要性。

台灣董事學會26日舉行「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」，這是董事學會第二年發佈「外資精選台灣百強榜單」，為國內首座與外資連結的獎項，希望增加台灣好公司在國際上的能見度。由於外資占台股市值逾四成，與會專家建議企業主，善用與機構投資人的議合機制強化公司體質，增加與國際接軌機會。

許士軍以台灣董事學會創會理事長身份，在「2023外資精選台灣100強頒獎典禮」提出上述說法。許士軍為政治大學商學院創院院長、台灣大學管理學院創院院長，為華人企管學界重量級教授。台灣董事學會現任理事長司徒達賢和許士軍在管理學界有疊代關係。

許士軍表示，外資眼中的好公司是經營者能發揮accountability （當責），以此工具做到「accountable」，不只是「負責」，而是要「負起完全責任，交出成果」。他針對當前社會情境、全球環境，提醒台灣企業，外資要求的好公司要做到「S.I.G.」，而不只是談永續、公司治理的「ESG」。

他指出，「S.I.G.」的S，過去談的是股東，如SHAREHOLDER、STAKEHOLDER，現在轉向重視SOCIABILITY，經營要關注包含生態，追求社會公平正義，要為了市場、為了碳排放而經營，不能只守著傳統資本主義。

「I」則是指information、 大數據、AI等資通科技，企業應以平台思考，作好雲端管理、以手機為核心載具，外資會觀察標的企業對於大數據之運用，及附加價值的產生方式，來判斷要如何注資。

「G」是指geopolitics地緣政治，許士軍表示，個人和企業、企業和顧客過去採國際分工，現在受到地緣政治的干擾，彼此關係已完全不一樣，現在是國家主義為主、國家利益為尚，重視友岸合夥等。外資正以前瞻角度在調整投資標的，未來的外資精選台灣100強或也有新的態樣。