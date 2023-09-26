韓國好好玩！辛奇故鄉光州 蛋香牛肉餅、宮廷料理大麥黃花魚必吃

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提到韓國最具代表性的食物，相信不少人直覺會說是辛奇(kimchi)，然而大部分人可能都不知道辛奇的故鄉在韓國「民主殿堂」光州，光州製作的傳統泡菜在韓國頗為知名，當地甚至設有光州辛奇城，當地每年10月中旬舉行的「光州世界辛奇文化節」，也吸引不少海內外遊客到訪。

光州有名的食物除了平民美食辛奇，還有光州韓食、大麥黃花魚、光州肉餅、生菜炸物、鴨肉湯等，其中大麥黃花魚和光州肉餅，古代是宮廷料理，尋常百姓不易吃到，現代在傳統韓食店，簡單的黃花魚單人套餐就要花上10萬韓元(約2400元台幣)，堪稱是昂貴的高檔料理。

【宮廷料理大麥黃花魚 製程繁複價格高】 黃花魚在韓劇中常見，尤其是需要宴客或是祭祀、節慶等重要場合，桌上都會見到這道佳餚，而黃花魚在古時是韓國的宮廷料理，只有皇族權貴才得以品嘗這珍稀的美味。大麥黃花魚外表乍看與一般煎過的黃魚無異，然而它的做法非常繁瑣耗時，這也是它價格壓不下來的原因之一。

韓國全羅南道盛產乾黃花魚，捕撈好的黃花魚在海邊自然風乾，裝在盛滿麥殼的米缸中，避免長霉與增添麥香味；黃花魚烹調前先浸泡洗米水，既可去腥又可增加米香味，還能將附著在魚乾的雜質等髒東西洗掉。洗淨後，用蒸的方式蒸熟即可享用，吃起來有點像一夜干，魚香味重，魚肉細緻，濃烈的魚香中可品嘗到細微的農作物香氣。

導遊徐池杬分享韓國人的正宗吃法為冰綠茶泡飯搭配黃花魚乾一起享用，把一匙米飯泡入綠茶中攪勻，撈起後，拿一小片沾了韓式辣醬和麻油的黃魚置於泡過茶湯的米飯上，一匙入口 茶泡飯溼潤冰涼，可稍微解緩黃花魚的鹹味和增加清爽口感，滋味很特別。

【光州牛肉餅裹蛋衣 滿足視、嗅、味覺】 光州最知名的光州肉餅，與大眾認知的那種會爆汁、有厚度的肉排不同，反而比較像是香煎牛肉片，光州肉餅是將生牛肉切成薄片後，沾裹麵粉和蛋液以煎或烤的方式料理，牛肉餅可沾醬油、黃豆粉或是夾入白辛奇與蔥絲、沾著醬油與黃豆粉一起吃，肉質軟嫩入口即化，很容易就盤底朝天。

光州肉餅的特別之處是桌邊「食」境秀，現點現做讓客人吃到最鮮美的光州肉餅，也增加餐食的記憶點；蛋香混合著牛肉香，雙重香氣瞬間勾起食欲，視覺、嗅覺、味覺同時被滿足。導遊補充1人份12片韓牛製作的光州牛肉餅要價3萬韓元(約720新台幣)，價格相較大麥黃花魚更顯親民。

【光州必吃鄉土料理 生菜搭炸物清爽解膩】 生菜炸物是光州的鄉土料理，特色就是將生菜包覆炸過的魷魚塊，再加上醃漬洋蔥絲、青陽辣椒和韓式辣醬一起吃，比吃單吃炸魷魚，味道更清爽解膩，也增添了炸魷魚更多滋味。

【南道鄉土飲食博物館 辣炒年糕體驗有趣】 光州是辛奇的故鄉，如果想要認識更多當地飲食文化，位於光州的「南道鄉土飲食博物館」是個可以深度認識韓國傳統美食的場域。光州地理位置在韓國的糧倉全羅南道(簡稱南道)境內，所以好吃的美食不少，「南道鄉土飲食博物館」展示多元的南道相關風土飲食，透過食物模型展示品和圖文解說，民眾對南道豐饒的物產和韓國飲食文化有更深入的認識。

此外，博物館裡還可報名參加當地美食的廚藝教學課程，記者實際試做台灣人愛吃的韓式辣炒年糕，在老師專業的解說與教導下，不費力就學到辣炒年糕美味的技巧，現場試做後直接試吃，還可請老師現場試吃講評，親自動手做增加對料理的記憶。「南道鄉土飲食博物館」集結保存與開發、旅遊與體驗、動靜態的展覽，適合全年齡層的遊客參觀。

【韓國藝術之都光州 藝術空間免費看戲】 相信不少台灣民眾對光州的認識來自於描述韓國民主運動的電影，像是韓國影帝宋康昊主演的《我只是個計程車司機》、《華麗的假期》等，然而光州不只是韓國民主運動的殿堂，也是韓國的「藝術之都」，每年都會舉辦「光州藝穗節」、「美術雙年展」等文化慶典，吸引不少愛好藝術的旅客造訪。

光州傳統藝術盛行，有機會到光州旅遊，不妨可以抽空走一趟「光州藝術空間」，這裡每周四到周日都有不同主題或劇目的演出，民眾可免費欣賞，需事先預約，外籍觀光客也可預約。雖然不是所有的旅客都諳韓文，不過這裡提供民眾免費觀看韓國傳統藝術表演，對於想深入了解韓國文化的旅客，是一個不錯的體驗。透過演員的肢體動作和表演，以及現場即興演奏的音樂，雖然語言不通，也能投入在故事的情境中；加上演員不時會與現場觀眾互動，更增添了看戲的樂趣。「光州藝術空間」周遭環境舒適寬敞，看完戲後可以走走逛逛，度過一個富有文藝氣息的下午時光。