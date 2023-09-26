更年輕有型！中華全新世代ZINGER預接 汰舊換新價67.9萬起

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中華車總經理陳昭文今宣布，推出全新世代ZINGER，三大有感升級，且汰舊換新價自67.9萬元起，即日起展開預售，年底前銷售目標看2000輛。

全新ZINGER共分六個車型。車價自72.9萬元至92.9萬元，改款主要進行三大升級，包括一，1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎-全新動力，搭配8速ZF自排變速箱，動力大幅升級還可省油錢、省稅金；二，搭載「 LEVEL2 」ADAS先進駕駛輔助系統；三，推出「三排椅」七人座車型，更便於家庭出遊需求。

陳昭文表示，ZINGER自2005年上市以來獲得逾10萬名車主支持，新世代ZINGER提供更具效能的駕馭動力，搭載1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎與8速ZF自排變速箱，動力升級至172匹馬力，以及26.4kgf．m強勁扭力，使得新世代ZINGER在駕馭體驗中顛覆務實，創造出令人驚喜的輕快感受。

此外，1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎動力大幅提升，每年還可省下牌照燃料稅金5,490元，搭配8速ZF自排變速箱有效提升高速油耗，每公升油耗亦可有13.4km／L表現，稅金及油耗優化。

陳昭文表示，ZINGER透過中華汽車自主研發能力安全升級，全面守護車內乘員。中階車型以上首度搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全，LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統等，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率。

新世代 ZINGER同步推出五人座及七人座車型。五人座車型最大擁有高達2,015L後廂空間，座艙多變的組合變化，包括二排椅6／4分離、前後滑動、前翻摺疊、前排座椅全平躺功能，可創造出最多樣的空間利用性。為強化新世代ZINGER商旅戰力，並滿足七人座預算型買家需求。

此次全新世代ZINGER外觀、內裝也都採全新設計，包括車頭LED日行燈整合方向燈、水平設計語彙自水箱護罩延展至頭燈，讓新世代ZINGER更有跨級距視覺感受。車色將提供五種車色，除白黑銀灰基本車色，另有新色「豪野黃」。