直播賣水晶長期逃漏稅被盯上 連補帶罰300萬元

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直播賣貨漸漸成為流行，直播主得要誠實報稅。有直播主在網路上直播賣水晶，擁有數萬名粉絲，被在財政部北區國稅局發現長期短漏報銷售額，連補帶罰共300萬元。

北區國稅局表示，因應科技多元發展，只要低成本就可向全世界傳播即時影音訊息，成為最具潛力的銷售模式。直播主為了吸引民眾關注，會融合唱歌跳舞與遊戲等直播活動，與民眾最佳的雙向互動，也可以在任何時間地點進行銷售，加上金流、物流，致直播方式銷售產品愈來愈夯。

北區國稅局表示，直播主如果僅透過網路銷售貨物或勞務，當月銷售超過起徵點，貨物為8萬元、勞務為4萬元，應該向戶籍所在地的國稅局辦理稅籍登記，另外如果設實體店面銷售貨物或勞務，應該在開始營業前向營業地址所在地的國稅局辦理稅籍登記。

北區國稅局表示，甲君經營水晶手飾等相關商品零售，除了實體店面展示商品外，也在臉書直播銷售水晶相關產品，而水晶長期受到國人喜愛，因此擁有數萬名粉絲，並獲買家給予高度的評價。

北區國稅局查獲2022年3月到今年3月間短漏報銷售額合計4100多萬元，除了補徵營業稅200多萬元，處分100多萬。

北區國稅局呼籲，直播主自行檢視，如有應辦理稅籍登記之情事，在未經檢舉及未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動補報補繳。