英特爾德國設廠計畫 面臨多重阻礙

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英特爾甫於數個月前拿到德國政府百億美元建廠補貼，但該公司在德國東部設立半導體廠的計畫正面臨技能勞工短缺和能源成本高昂等多重阻礙。

英特爾計劃在德國東部馬德堡（Magdeburg）興建晶片廠，德國政府將英特爾的開發計畫視為是經濟轉型的一大機會，大手筆提供100歐元（約105.9億美元）聯邦補貼，此為歐盟擬讓歐洲晶片市占率倍增的計畫之一。

然而，英特爾和其他遠赴德國設廠的企業，得面臨技術勞工不足、不時發生的拜占庭式官僚主義難題。此外，高能源成本是德國自去年底以來經濟陷入停滯的原因之一，預期德國今年經濟將持續萎縮。

英特爾曾表示，2030年前德國晶片廠需要3,000名員工，但今年當地的晶片製造技師學徒計畫僅有2名學員。

依據英特爾對馬德堡廠的人員規畫，上述學徒計畫為期3年，英特爾打算在最後一年將學員送至愛爾蘭的工廠實習。英特爾和當地官員表示，馬德堡沒有合適的替代培訓地點。人口24萬的馬德堡在1990年代兩德統一後，失去大部分的工業基礎。

能源成本一直是英特爾高層擔心的問題，同等規模的廠房每季用電量是3億度（kWh）。德國大型電力使用者去年下半年的平均電費為每度19美分，比法國和波蘭高出40％。

英特爾需要便宜的電力在德國掀起工業電力補貼討論，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟對此意見分歧。

德國政府大力補貼英特爾和格芯（GlobalFoundries）等外國企業，也引來本地業者不滿。

企業在德國建廠面臨的難題引來外界質疑，歐盟的補貼手筆難以和美國拜登內閣的《通膨削減法案》（IRA），以及規模530億美元的《晶片法案》競爭。

由於德國比其他歐洲國家更倚重製造業，提升半導體產能對於提升德國的技術能力和增加經濟韌性，至關重要。