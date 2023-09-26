國產豆奶跨領域合作 各環節嚴格把關粒粒純正無混豆

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近年來，校園食品安全成為社會上的焦點話題，其中，了解食品來源和生產過程尤為重要性，以豆奶為例，今年由「保證責任台灣農產運銷合作社」發起，結合農民、食品科技公司及校園團膳業者聯手打造的國產豆奶進入校園，產品於9月正式問世，希望透過此一優質產品，讓新鮮、優質的國產豆奶更快速地送達校園，讓孩子們品嚐。

保證責任台灣農產運銷合作社指出，此款專門為孩童設計的國產履歷豆奶新品，主打國產 100％履歷豆奶的標籤，同時從豆種的選擇到豆奶的製作，每一個環節都經過嚴格把關，除了保證原料為100％國產、非基改之外，所選用的大豆一律為單一品種。

另外，大豆栽培全過程堅決不使用落葉劑，一方面保護美麗島嶼的土地和堅持永續經營的觀念，另一方面也為孩童提供了一個更安全、更健康的食材原料。

此次透過合作社發起，與食品科技公司與業者的合作模式，堪稱產業鏈的創新之舉。透過這項合作，從田間到餐桌，縮短食物的旅程，降低碳足跡，不僅讓孩子們能夠直接享用到來自產地的最新鮮的國產豆奶，並透過縮短供銷鏈，保障農民得到應得的收益，也穩定銷售。

保證責任台灣農產運銷合作社表示，優良食材是成長階段的孩子們所需的營養和健康的來源，未來在全國校園內還將積極的進行食農教育推廣活動，讓孩子們從小就了解國產大豆的價值和重要性，培養他們愛護土地和自然的初心。