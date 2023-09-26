理想大地五星主廚五大聯手推出《慢食光饗宴》

「慢食」（slow food）概念儼然已在全球成為健康與熱門的議題，「回歸自然」的意識，重新建立對大地的尊重更建立崇尚自然飲食主義。理想大地五星主廚聯手以中央山脈的野味、太平洋洄瀾的海鮮聞名的陶甕百合春天共五大原民廚師，聯手推出一埸《慢食光饗宴》，於10月13日及10月20日登場，限定兩場饗宴，每場限定30位。《慢食光饗宴》中，主廚們將傳遞花蓮在地食農故事，以多年廚藝完美的詮釋上桌，讓旅客從在地食農瞭解部落文化的底蘊，從產地餐桌追求純淨安全的食物，讓旅客品嚐到鮮食的原汁原味。

一直致力於永續旅遊的理想大地渡假飯店，這次推出的《慢食光饗宴》也從永續的核心延伸，結合花蓮13鄉鎮的山野與海潮元素，設計出一套讓美食家讚嘆的《慢食光饗宴》晚餐。總共六道菜，前菜《花蓮十三鄉山海野味》使用13個鄉鎮的經典食材，從富里鄉的洛神花和糯米､新城鄉的鰹魚､卓溪鄉的紅心芭樂､到壽豐鄉的苦茄、雨來菇等在地特產加上阿美族手法的泡菜，以細緻豐富多元口感來打開味蕾，隨後而來的是用椰子殼所裝的佛手瓜綠彩湯，以在地佛手瓜熬煮出細緻口感的美麗翠綠甜湯。副菜為《螯蝦佐刺蔥奶油醬》以火烤在地壽豐濕地河鮮螯蝦融合壽豐鄉的刺蔥香味，搭配白酒熬煮與螯蝦調性契合，主菜二擇一，其中《小米酒燒熟成美國牛肉佐焦糖鳳梨》使用小米酒提升烤炙牛肉的風味，搭配鳳梨軟嫩鮮甜果肉口感微醺酸甜，或是可選擇炫麗的野味大主菜《炭烤脆皮全乳豬》結合原焰原民部落私廚密技，全豬豪邁的透過大火慢烤讓乳豬的外皮達到金黃酥脆口感，內裡肉質又柔嫩多汁，另外再加上火烤麥飯石的《阿美之魂石頭火鍋》這石頭火鍋秀除了用臺灣檳榔鞘之美展現原民野菜魅力，更加上洄瀾海鮮的鮮甜讓山海美味完美呈現。最後的重要甜點《甜蜜食光》採用理想大地今年研發以花東縱谷洛神花蕊及米麩製作獲得多項殊榮大獎的明星商品「西班牙達克餅」以及花蓮鳳林冰淇淋品牌「三立冰淇淋」搭配原住民的樹豆製作的提拉米蘇，讓這《慢食光饗宴》有個最完美味蕾的記憶 ！

《慢食光饗宴》同時搭配住宿專案每房 $13,999起，特別限定早鳥優惠，享免費主題房型升等；於9月31日前訂購享早鳥9折優惠，專案包含入住西班牙主題房型住宿一晚，迎賓開床禮，陽光活力早餐、慢食光饗宴、應許運河遊艇環湖導覽，慢活竹筏生態體驗，慢活瑜珈，花蓮機場車站定時定點來回接送。已預訂指定年度專案的旅客，每位只要加購$2000，原自助晚餐即可升級《慢食光饗宴》。東部在地朋友把握僅兩埸的機會，歡迎前來訂購《慢食光饗宴》晚宴，每位$3000+10%，詳情資訊請參閱官網 更多資訊請參閲理想大地官網https://is.gd/CMjr8E ，Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店Promisedland Resort & Lagoon」粉絲專頁，