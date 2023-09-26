中國足協前主席陳戌源被訴 受賄貫穿足協任職期間

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澎湃新聞報導，大陸央視新聞用戶端消息，中國足球協會前黨委副書記、主席陳戌源涉嫌受賄案，由湖北省黃石市人民檢察院26日已依法向黃石市中級人民法院提起公訴。澎湃報導稱，上述官媒報導資訊顯示，檢察機關指控陳戌源受賄時間包括其在上海國際港務（集團）股份有限公司及在中國足協的任職期間。

公開資料顯示，陳戌源，1956年7月出生，漢族，1973年11月參加工作，1979年1月加入中國共產黨，大專學歷，工商管理碩士學位，高級經濟師。

他歷任上海國際港務（集團）股份有限公司黨委副書記、董事、總裁；上海國際港務（集團）股份有限公司黨委書記、董事、總裁；上海國際港務（集團）股份有限公司黨委書記、董事長等職。

2019年5月，陳戌源被任命為中國足協換屆籌備組組長。同年8月，陳戌源當選中國足協主席，12月起同時任中國足協黨委副書記。值得一提的是，陳戌源是中國足協的第一任專職主席，也是首位來自非體育管理部門系統的足協主席。

2023年2月14日，湖北省紀委監委網站通報了陳戌源涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查的消息。

據微信公眾號「湖北高院」披露，黃石市人民檢察院於2023年9月22日將中國足球協會黨委前副書記、主席陳戌源涉嫌犯受賄罪一案向黃石市中級人民法院提起公訴。黃石市中級人民法院收到起訴材料後，於2023年9月25日報請湖北省高級人民法院指定管轄。

湖北省高級人民法院經審查，依據大陸《刑事訴訟法》第27條的規定，於2023年9月25日作出指定管轄決定書，依法指定黃石市中級人民法院依照刑事審判第一審程式對該案進行審判。黃石市中級人民法院依照指定管轄決定，於2023年9月26日對該案予以立案受理。

自中國國家男子足球隊前總教練李鐵2022年11月落馬以來，中國足壇已掀起了一場反腐風暴。

除了李鐵、陳戌源以外，還有中國足協執委、前祕書長劉奕，中國足協常務副祕書長兼國家隊管理部部長陳永亮，中國足協紀律委員會主任王小平，中國足協競賽部部長黃松，中國足協原副主席于洪臣，中超公司原總經理董錚，國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才，中國足協原副主席李毓毅，中超公司原董事長馬成全，中國足協技術部部長譚海，中國足協戰略規劃部部長戚軍，中超公司董事長劉軍等人先後被查。