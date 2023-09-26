粉絲快搶！ 6度攜手BTS CASETiFY從夯曲汲取靈感

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繼 2019 年 CASETiFY 與 BTS 合作以〈Boy With Luv (feat. Halsey)〉單曲為主題推出首波聯名系列產品後，CASETiFY 今（26）宣布與 21 世紀超人氣男團 BTS 六度攜手，推出以 BTS 多首暢銷歌曲〈 Dynamite 〉、〈 Butter 〉、〈 Permis 〉為設計靈感的一系列電子與生活配件。

全新的聯名設計以繽紛的粉色、紅色棋盤格為底，結合〈Boy With Luv (feat. Halsey)〉歌曲中的元素，傳遞出 BTS 音樂中的活力與熱情，不只提供 CASETiFY 經典的防摔系列手機殼、鏡面手機殼等手機殼款式，也支援最新 iPhone 15 系列、Google Pixel 和 Samsung Galaxy 系列手機型號。此外，CASETiFY 特別推出一款聯名光柵變幻手機殼，以動態立體圖像效果設計而成，讓粉絲們可透過左右傾斜手機，根據視角的不同欣賞 BTS 帥氣的舞姿。

粉絲們除了可以到台北新光信義 A11 1 樓與台中中友百貨 C 棟 2 樓門市親自體驗 BTS ｜ CASETiFY 聯名系列產品之外，CASETiFY 即將在高雄漢神巨蛋購物廣場 3 樓於 9 月 29 日正式開幕全台第3間品牌概念店，屆時除了將展示 BTS｜CASETiFY 聯名系列外，也有連續四天開幕慶 2 件 8 折優惠活動與好禮滿額贈。