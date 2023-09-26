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侯友宜提調老農津貼 農業部：農退儲金加老農津貼退休月領破萬

  • 中時即時 李柏澔
農業部表示，在農民退休儲金及老農津貼的退休雙重保障下，若於農退儲金2021年開辦即開始提繳者，提繳10％滿5年並加計老農津貼後，65歲退休時即可月領破萬元，30歲開始提繳退休後月領更可破3萬。（本報系資料照）
農業部表示，在農民退休儲金及老農津貼的退休雙重保障下，若於農退儲金2021年開辦即開始提繳者，提繳10％滿5年並加計老農津貼後，65歲退休時即可月領破萬元，30歲開始提繳退休後月領更可破3萬。（本報系資料照）

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國民黨籍總統候選人侯友宜今(26)日於彰化提出政見，若當選總統將把老農津貼調整至每月1萬。農業部表示，在農民退休儲金及老農津貼的退休雙重保障下，若於農退儲金2021年開辦即開始提繳者，提繳10％滿5年並加計老農津貼後，65歲退休時即可月領破萬元。

農業部農民輔導司指出，根據已建立的「農民退休儲金制度」，加上老農津貼提供農民退休雙重保障，以明年估計調整後的老農津貼金額8080元來說，若於農退儲金2021年開辦即開始提繳者，提繳10％滿5年並加計老農津貼後，65歲退休時即可月領破萬元，30歲開始提繳退休後月領更可破3萬。   農民輔導司表示，依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，老農津貼發放金額每4年應依消費者物價指數(CPI)成長率調整，且調升不調降，2024年1月起老農津貼金額預估將由7550元調整為8080元，調增530元，約54萬人受惠，預估增加支出約33.8億元，由中央全額負擔，農業部已納入2024年的預算支應。   提升農民保險給付保障部分，自今年2月10日起，將30餘年未調整的農保月投保金額由1萬200元調高至2萬400元，所增加的農保保險費也由政府負擔，因此農民保險費維持每月78元，但給付加倍。

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