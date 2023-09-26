奪天母百貨霸主地位 大葉高島屋周年慶挑戰8億元目標

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百貨周年慶開跑了！位於台北市天母區的大葉高島屋今宣布，周年慶10月5日開跑、檔期20天，隨疫情解封、內部改裝帶來的效益，大葉高島屋董事長葉季展表示，今年周年慶目標要挑戰8億元，不僅成長3成，也能「超越」疫情前水準，期望全年業績達成55億元，年成長26％；大葉高島屋周年慶前夕訂目標，有重奪天母商圈百貨霸主地位的宣示意味。

大葉高島屋2023年進行大規模改裝，櫃位更動幅度達25％，其中，近6成是天母獨家櫃位，餐飲面積占比也由去年的30％，提高到33％，餐飲營業額更從改裝前的26％，提升至35％，成長9個百分點；名品服飾與家電寢具各占30％，今年維持約300家品牌數，同步帶動全館業績增長，今年前8月營收較去年同期成長4成。

葉季展表示，周年慶檔期10月5日開跑，檔期為20天，未來隨著北投士林科學園區的發展，將帶來更多商業活動與人潮，因此，引進全台最具話題與指標性的大型餐飲如興蓬萊、上海鄉村，與饗賓集團旗下的果然匯、開飯川食堂、饗泰多，還有今天新開幕的旭集等，強化餐飲戰力。

葉季展分析，天母百貨商圈每年消費力可達100至120億元，與鄰近的遠百SOGO天母店、新光三越天母店不只是相互競爭，更要共存、共榮、共好，期望明年將天母百貨商圈的餅做大，齊力挑戰150億元的業績目標。

全台最難訂位BUFFET「旭集和食集錦」今天於大葉高島屋開幕，天母店全店498坪、共344個座位，據了解，光是裝潢、設備等，投資金額達上億元，開幕期間推出時令劍筍、滿滿海味的限定料理。