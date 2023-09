How many are in your party？ 不是問你幾個人要開派對！

Sam 出差到美國。和幾位同事一起到餐廳用餐。服務員問他:

"How many are in your party?"

Sam 心裡想,我們沒有要開 party 啊!正想開口澄清,同事直接說了:

We have a party of six.

原來 party 不是派對。今天來看看party的道地用法。

1. How many are in your party?

(X)你個有幾個人要開派對?

(O)你們一共有幾個人?

Party 我們熟悉的意思是「派對、宴會」,它也有「政黨」的意思。派對和政黨看起來好像完全無關,但它們都是一群人。

Party 就是「為了某個目的聚在一起的一群人」。打電話到餐廳訂位,店家問有多少人,比較少問" for how many people",而更常問:

"How many are in your party?"

回答就用:We have a party of six. 我們一共有六人。

再看一例:

• We're travelling in a party of five. 我們五個人一起旅行。

2. I have spoken to a certain party.

(X)我已經和某個政黨說了。

(O)我已經和某某人說了。

Party 有一群人的意思,但它也可以指「特定的某個人」,a certain party是一個固定用法,當你不希望提及名字,但對方也許知道你指的是誰,

就可以用 certain party。就像中文裡會說「某某人」一樣。

• A certain party told me you would be here. 某某人告訴我你在這裡。

3. Were you a party to this?

(X)這是你辦的派對嗎?

(O)你也有參與這件事嗎?(這件事也有你的份嗎?)

Be party to 是一個片語,意思是「參與」,相當於 be involved in,涉入某件事,經常是壞事,像密謀、欺騙之類的,是比較正式的用法。

來看看例句:

• I was not a party to this discussion. 我沒有介入這場討論。

• I refuse to be a party to your schemes any longer! 我不想再參加你們的陰謀了。

再來看幾個party容易用錯的中式英文:

1. 開派對

(X)open a party

(O)give a party/ throw a party/ have a party

開派對並不是真的打開,可以用 throw 或 give,have 也行。

• The university threw a party to welcome them. 大學辦了一場舞會歡迎他們。

2. 參加派對

(╳)join a party

(○)go to a/the party

Join a party 會變成加入一個政黨。參加派對,多半用 go to a party 或 be at a party:

• Are you going to the party tonight? 你今晚會參加派對/聚會嗎?

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。