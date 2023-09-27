從魯蛇變成神級操盤手 全靠這本？傳奇交易員彼德布蘭特推薦書

編按：他對期貨一竅不通，跌跌撞撞進入期貨職涯，卻因朋友偶然介紹的一本書，搖身一變成為財富自由、名利雙收的人生勝利組？

我就直率的說了，身為一位市場投機者，我能夠在職業生涯中獲得成功，都要感激理查．沙巴克，與你現在正在讀的這本書。如果沒有這些由沙巴克編纂，底稿是用手寫的經典線圖原則，那麼我很可能會被迫重回廣告業的工作，那是我在 1975 年，貿然進入芝加哥期貨交易所 （Chicago Board of Trade , CBOT），商品交易領域之前的職業路徑。

從明尼蘇達大學畢業後，我搬到芝加哥，展開我在一家世界最大廣告代理商的職業生涯。透過參與我孩子的活動，我認識一個在芝加哥 期貨交易所工作的大豆交易員。他經常邀請我到芝加哥期貨交易所的 5 樓共進午餐，從那裡可以俯瞰穀物的交易區，我對那景象感到完全的著迷。

他愈是告訴我關於他的職業內容，愈使我被成為一個市場投機者的想法吸引。在那時候，跟現在是一樣的，交易是沒有捷徑的──每個人都是從同樣的起跑點開始，做最初階的工作。我在 20 多歲的時候，在大陸穀物公司（Continental Grain Company）找到一份最初級的工作，薪水只有我在廣告公司的三分之一；該公司是當時是世界上第二大的穀物出口公司。

我的工作是學習交易活動，然後將有消費商品的企業客戶帶進公司，這樣每蒲式耳（bushel，穀物計量單位，1 蒲式耳＝35.238 公升）的穀物，我就能賺取稍微比 0.01 美元少一點的佣金。然而，我的目標是很特別的──要建立自己的帳戶，並且用帳戶進行交易，做為我謀生的工作。

零、什麼都沒有──這是我在商品期貨世界起步時所具備的綜合知識。全部我所知道的，就只是芝加哥期貨交易所以及與它對應的芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange），其中的交易員們似乎都賺了一筆錢，然後開著德國製的汽車，只要交易員能滿足工作要求，而且確實知道每天要做什麼就沒問題。還有比這個更好的嗎？

我過於樂觀的抱負，有三個主要障礙。首先，商品這個行業，遠比我剛開始對它的想像還更加複雜。其次，必需要能找得到商業客戶，這樣才能支付我的小家庭生活費用，同時也累積交易的資金。在剛入行的時候，我手頭的閒置資金，連進行一口燕麥期貨合約的保證金交易都不夠，而那是在芝加哥期貨交易所最便宜的交易。最後，我對於成為自營交易員（自籌資金交易員）的最基本線索可說一無所知。

幸運之神似乎眷顧著我。好幾個很有才能的交易員收我為徒，帶著我在他們的羽翼下，並且在學習過程中給我指導。因此直到今日，我都感覺自己有義務幫助別人避開陷阱，以報答這些人的好心。在一年內，我便學到穀物商品交易以及交易所交易的期貨合約，各方面的詳情與細節等完善的工作知識。

第二個障礙缺口能被補滿，是因為在廣告公司工作那幾年，我跟大宗商品相關公司的高階主管建立起的良好關係。1970 年代初期的大牛市，讓大多數的企業商品加工商都措手不及，也讓企業管理階層強烈渴望，能夠對價格的意外上漲進行避險。我在這個行業工作幾年後賺的錢，遠比我在廣告業可以賺到的錢多很多，同時我也累積了進行交易需要的第一筆資金（大陸穀物公司允許員工持有個人帳戶）。

接下來的幾年，我存入資金到一些交易帳戶，卻也將它們搞砸，每次交易時都用不同方法，從基本分析到季節循環，到差價交易，到週期，到當日沖銷──以及其他。學習商品的生意是一回事，商品交易又完全是另一個知識範圍。交易是很嚴肅的行業，我感到愈來愈絕望。

到了 1979 年，我真的開始懷疑，我是否有可能成為一個商品投機者，而這時我遇到了理查．沙巴克。當然，不是他本人──他已經在 1935 年離世──而是最早在 1932 年出版的《技術分析聖經》這本書當中，由他系統化的古典線圖原則。

我最初是透過由羅伯．愛德華與人合著的《股價趨勢技術分析》，接觸到古典線圖，他是沙巴克的妹夫，由於沙巴克在很年輕的 36 歲，就過早離世，他後來便成立一所教育機構，繼續推廣沙巴克的作品、成果。我欠一個親近的朋友，很大的一份感恩情義，因為他是最早將愛德華（跟馬基合著）的書介紹給我的人。在稍微採用過愛德華與馬基的書中理論之後，我迫不及待的開始追溯古典線圖的起源。在我鍥而不捨的努力下，我看懂這些由沙巴克最初展示的線圖。 很不巧的，在那時候，《技術分析聖經》已經絕版。那個年代網際網路還沒出現，所以想找到資訊，需要憑藉一些實際調查與堅持不懈。我從洛杉磯一個稀有書商那裡，取得一份影印版，接下來的事情我想你們都知道了。我用一個週末的時間，全神貫注的鑽研這本手寫的原稿。我的直覺本能讓我意識到，我已經找到了做為交易員的前進道路。

我確實成為一個古典的股票線圖分析師。透過古典線圖原則的鏡頭觀看市場（與交易），在很深的程度上讓我引起共鳴，同時也提供我用其他方法交易時，沒有發現到的一致觀點。古典線圖提供一系列結合而成的特性，成了我在交易時的基礎：

1. 較大型價格趨勢的圖解透視視角。

2. 想像買賣力量對價格發現（Price Discovery）的影響。

3. 選擇進場交易的時間點。

4. 建立交易初始風險的方法。

5. 管理持續進行交易的步驟。

6. 預示即將出現的趨勢強度徵兆。

我從 1979 年，便運用古典線圖原則所制訂的交易程序來進行期貨和外匯市場交易，這套程序至今仍然適用。它為我的家人提供 40 年以上，非常好、又舒適的生活方式，而且是我們家庭累積財富的來源。

我職業生涯從頭到尾，一直都是古典的股票線圖分析師，我會例行性的重讀沙巴克的書（我弄破、磨損好幾本書）。每當遭遇特定問題時，我都會參考這本書，而且經常驚嘆於一些具有細微差異的重要線圖型態。年復一年，沙巴克的才智愈發讓我讚嘆不已。

隨著時間的推移，我已經適應沙巴克的古典線圖原則，從中挑出特別重要的某些型態，對我的時間框架進行細微調整，採取客製化的風險與交易管理規則，甚至還在清單中加入一些我自己的型態。不過我一直都遵守這本書中所列舉出，用來解釋古典線圖型態的規則，而且也很少違背沙巴克的指導。

即使在這些年後，每當重複閱讀本書的時候，我還是可能因為一些新的發現而感到醍醐灌頂，這些可能是因為我過去沒有細讀，而導致對線圖出現細微的理解差異。我常常會設想，沙巴克是否會同意我的某些價格線圖分析。

古典線圖原則並不適用所有的交易員。但是，如果你陶醉於幾何學而且熱愛圖像，就跟我一樣的話，那這可能是你曾經買過的書當中，最有價值的一本書。

(本文作者為彼德．布蘭特。知名期貨外匯操盤手，從事期貨與外匯專業交易逾 30 年。除了本身從事交易以外，也提供經紀服務給大型機構投資人，同時是避險基金管理領域的早期開發者。個人自有帳戶的期貨／外匯操作，交易生涯平均年度報酬高達 68％。)