如何分辨虛假走勢 技術分析學這招

虛假走勢與暴跌這類波動確實存在，雖然比較少見，但每次出現總是很容易誤導我們的分析（至少對新手而言），接下來將進行詳細探討。就在線圖上的解釋而言，「虛假走勢」與「暴跌」這兩個術語的真實差異非常小。事實上，在描述相同情況時，很多學生都會混用這兩個詞，對此我們基本上沒有太大的異議。

具體的說，雖然「虛假走勢」這個術語，更經常用來表明是比「暴跌」稍微更久一點的價格波動—暴跌通常只持續一到兩天的時間類似一日反轉，或是一日不在一直線變動），而虛假走勢則是比較不那麼急劇，而且可能會延伸超過一個星期或更久。無論是型態內或型態外，暴跌都可能會出現，而虛假走勢通常被認為是指較為離奇而不明確的價格波動，發生在明確型態之外，與後續更明顯的真實走勢方向相反。假設暴跌現象較傾向於是操作者要「混淆」投資大眾而操縱策劃的，用意是在他們操弄股市上漲之前誘導投資大眾停損，或者引發下跌聲勢；而虛假走勢本身，則較偏向是市場一時遲疑不決，或專業作手對投資活動退縮，造成的結果。

無論如何，我們總是關心結果勝過原因。基於本章的目的，我們可以用「虛假走勢」這個術語，描述所有可能導致錯誤預測的價格波動。如果這些波動走得夠遠（就價格波動而言），還伴隨著成交量增加，那麼它們就變成是線圖分析與實際市場交易中，最危險也最麻煩的價格型態。它們可能會冒充是真的、而且有效的突破，引導我們對股票建倉，然而接下來的波動卻證明這是錯誤的，於是導致實際損失，使投資者懊惱不已。

即使這些虛假走勢並不符合有效突破的所有必要條件，仍然會使人混淆，還可能暫時對整個關於使用線圖型態進行實際交易的理論產生懷疑。例如，假設有一個強烈、而且高度可靠的往下反轉型態，在線圖上逐漸完成圖形，每個確定的徵兆都指出，該標的處於長期下跌的初期階段。不過就當標的看來最為疲軟，準備開始大幅下跌的時候，價格卻在幾天內突然躍升幾美元。這樣的變動正好跟我們技術分析的預測相反。不過我們知道沒有一種線圖型態是絕對可靠、有效的，它們有時候會出錯，而當它們發生錯誤的時候，接著發生的大型波動，通常會跟我們預期的方向完全相反。因此，很容易看到的是，這種突然的上漲，儘管幅度很小，但假設我們事先已預期會有主要下跌，這就會打亂所有精心的計畫，並且導致學生或交易員在心理上產生混亂。

這種虛假走勢會讓一般交易員感到心煩意亂，他會判定自己的線圖分析出現錯誤，這時應該將預測從長期下跌波動，轉換為主要上漲的波動。可以想像，如果當他翻轉自己原來的分析時，虛假走勢已經結束，股票又再次下跌，然後接著繼續按照他原先的分析，展開長期、強有力的主要下跌波動，這將導致他往後分析判斷上的混亂。

虛假走勢幾乎在任何圖表型態下都有可能會出現，這意味著它可能會出現在任何一種具有預測價值的型態之中。幸好，假如我們運用先前曾經提過，對有效突破進行的「酸性測試」來進行檢驗，就應該能避免被大多數的虛假走勢誤導。除了這些大多數可以透過檢驗來避免的情況之外，還有少數罕見的情況可能會誤導我們，因此有必要學會加以辨識並學會防備它們，不僅是為了避免可能的損失，同時也是為了要進一步理解股票價格會如何行動的知識，以避免對預測方法失去信心。

我們已經知道，儘管三角形更常以持續型態出現，但它也可能是反轉型態。由於這種雙重型態的可能性，我們往往必須等到三角形型態完成，而且突破訊號表示出接下來的波動走勢之前，才能做出確定的預測。這使得三角形型態，特別容易受到虛假走勢影響而產生混淆。此外，從純粹邏輯與自然的觀點而言，我們可以預期虛假走勢的出現跟三角形有關，尤其在頂點更是如此，因為接近頂點的時候，交易活動會趨緩，價格波動也非常狹窄，只要技術現狀出現些許的失衡，就會造成沒有規律、短暫的虛假走勢。在這些情況下，專業作手想要策劃虛假走勢，明顯也是很簡單的事。我們並不是說所有的虛假走勢，都是經由專業交易員故意操縱，只不過其中有些確實是如此。

對稱三角形虛假走勢一個很好的例子，出現在通用汽車（ General Motors） 1936 年的線圖（圖 10.4）。這個例子可以稱為較「正常」的虛假走勢類型，而且它不會引導至錯誤的預測。請注意從 4 月 30 日到6 月1 日，由價格作用形成的對稱三角形，當型態接近它的頂點時，成交量跟著下跌。三角形到了 6 月 1 日變得非常狹窄，使得任何一般的價格波動，都不可避免的會穿過它的任一邊。事實上，三角形的下邊在 6月 2 日被穿過去，而價格範圍也猶豫不決的持續下跌三天，在 4 日與 5日的收盤價是 61 美元，正好比被穿過的點低 1 美元。趨勢接著出現反轉，但仍然局勢不明，一直等到當價格在 6 月 10 日上升 1.5 美元後，收盤價高於三角形的頂點水準，跟隨在後是大幅上漲。現在請仔細注意過程當中的成交量作用。在價格範圍低於三角形的整個星期，交易活動處於極低的衰退情況，比這張線圖中，先前任何一個星期都還要低。不過，當價格開始上漲的時候，成交量也有放大，在向上的頂點水準被穿過去那一天時，有顯著增加。

正如這個例子的說明，它顯示的是一般較不容易混淆的虛假走勢，當價格在錯誤方向變動時，成交量維持在較小的衰退情況。我們看到在這個案例中，虛假走勢並沒有提供有效的突破訊號；價格變動是不明確的，而且成交量沒有增加，沒有我們預期的，對稱三角形被有效突破時，會伴隨的成交量增加。因此，如果我們這時候在追蹤通用汽車，我們可能會對在 6 月 6 日結束的那個星期的價格作用有些擔心，不過應該不會被誤導並預測出現下跌波動。緊密的注意成交量，我們應該會察覺到虛假走勢，而當接下來那一週成交量增加時，那就證實了我們的猜疑，並且引導我們朝向價格上漲的正確預測。

對稱三角形一個更獨特、而且更容易誤導的虛假走勢類型，顯示在海勒姆沃克酒廠（ Hiram Walker，生產威士忌）的線圖中（圖10.5）。在這個案例中，三角形在 8 月 5 日完成，不過沒有發展出突破。價格在那個星期結束之前，都是持續斜向一邊的不明確趨勢，而在星期六時成交量放大，價格開始下跌。在接下來 8 月 11 日星期二，價格與成交量作用兩者，在往下趨勢都暗示了有效的突破，預告進一步的下跌。然而隔天，儘管出現了更大的成交量，價格還是維持得很穩固。兩天後這支股票上漲，收盤價位在頂點水準之上，在星期六價格增加超過 1.5 美元，有著極大的成交量，留下正好是 1 美元的突破缺口。

海勒姆沃克酒廠後來的作用不需要解釋。從 8 月 2 日到 12 日的價格波動，是虛假走勢最危險、令人困惑的類型，這並沒有顯示關於它真正特性的任何線索。

對這種情況採取行動的交易員，除了真正波動發生時，快速徹底改變他的部位之外，他什麼也不能做，而且為了要從未來真正波動獲得預期的較大利潤，他要接受一點損失。在我們檢查完整的線圖後，這個虛假走勢帶有每種證據，這支股票一直都被專業交易員明確操縱，目的是要讓弱手（ weak hands，一般指缺乏信心、或沒有資源可以執行策略的投資大眾）的股票暴跌，然後交易員讓股票價格上漲之前，再把這些股票加入他們的持股。簡單的說，我們可以將這個類型的波動，具體用暴跌這個術語表示，當然，對技術交易員而言很幸運的是，這種波動在現今市場是極為罕見的，而且考慮到它是更快速、更顯著的情況，當沒有真正波動的訊號時，它是無法完成的。在本章稍後的內容中，當我們考慮暴跌圖形中的鮮明部分時，會再討論到這一點。

前面顯示的兩個虛假走勢例子，都是從對稱三角形出現的，而值得注意的是，在每個案例中，它們都是在型態完成進入頂點之後才出現。虛假走勢在直角三角形，也會在相同情況下發展出來，不過很自然的是，並不傾向那樣的會誤導我們，因為任何跟型態本身暗示的趨勢，相反的價格變動，都會受到明顯懷疑。在前面的課程內容裡，我們曾經有機會簡短提到這樣的虛假走勢，是關於阿納康達銅礦開採公司（圖6.4）的上升三角形，在這裡要建議學生回去參考那張線圖，以及關於虛假走勢的解釋。透過它上升的本質，與位在上方的最後突破，明確暗示了阿納康達銅礦開採公司的型態。因此，從 1 月 17 日到 21 日的變動，進行的反向跟型態本身的預測相反，而當我們也考慮伴隨的是很少成交量，我們就不應該被誤導放棄有獲利性的多頭部位，更不用說要採取賣空作法，要一直等到更明確的指示出現在線圖上為止。這裡要強調的是，出自於上升三角形、或下降三角形的這種虛假走勢，很少會「破壞」型態或是偶爾要重畫邊界線。

我們把矩形視為一種特別可靠的預測型態；因此，任何從矩形型態出現的虛假走勢，應該是最有欺騙性質的，而且事實上，正是如此。知道跟矩形有關而出現的虛假走勢，是極為罕見，這是令人很鼓舞的事，不過那只會讓異常突破結果是錯誤的，更加容易被誤解。

這種異常情況的例子顯示在美國機械鑄造廠（ American Machine and Foundry，生產製造香菸、烘焙，以及縫紉的機器）的線圖中（圖10.6）。這支股票的價格作用，從 1935 年 7 月 8 日到 8 月 25 日，建立一個矩形，成交量在這段期間的最後一個星期顯著減少，暗示突破即將發生。在 8 月 27 日，價格在下方邊界線出現突破，是在 23 美元的水準，而且收盤價 22.25 美元是位在當天價格範圍的底部，成交量增加相當多。這些情況具備有效突破的每種現象，但是在這種價格水準賣出的股票，要完成正式價格波動，還少了我們希望 1 美元中僅僅的一小部分金額。然而，隔天的價格作用並沒有讓波動更進一步，然後成交量接著再次變少，持續了將近一個星期，而價格也沒顯示結論。這支股票在 9月 9 日開始強烈的向上波動，隨著很大的成交量產生有效突破，隨後在11 日接著出現大幅上漲。